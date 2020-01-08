Представлен трейлер второго сезона "Сексуального воспитания" с Джиллиан Андерсон

Премьера нового сезона запланирована на 17 января 2020 года.

Ранее в сети появились кадры нового сезона сериала "Сексуальное воспитание" (Половое воспитание, Sex Education), а сейчас Netflix презентовал официальный трейлер проекта.

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К свои ролям вернутся Джиллиан Андерсон ("Секретные материалы") и Эйса Баттерфилд ("Дом странных детей мисс Перегрин"), а также несколько героев первого сезона, передает 112.ua. Ожидаются также новые персонажи.

Премьера нового сезона запланирована на 17 января 2020 года.

Сериал рассказывает историю о шестнадцатилетнем подростке по имени Отис (Эйса Баттерфилд), который переживает развод родителей и живет с мамой, работающей секс-терапевтом (Джиллиан Андерсон). Однажды мальчик вместе со своей одноклассницей Мэйв решает открыть в школе подпольные курсы сексуального воспитания.

Первая часть шоу вышла в январе этого года, произвела фурор и стала хитом. Согласно информации Netflix, менее, чем за месяц сериал посмотрели более 40 миллионов человек. На такой волне успеха, они решили продлить сериал на второй сезон, чтобы раскрывать и дальше проблему секса и подростков.