Известная голливудская пара возобновила отношения

Кэти Перри и Орландо Блум снова вместе.

Британский актер Орландо Блум и американская певица Кэти Перри, которые в марте прошлого года заявили о своем расставании, возобновили свой роман.

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Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на инсайдера. "Они снова вместе. Кэти очень хочет, чтобы теперь у них все получилось. Она пыталась, но не смогла его забыть. На этот раз они просто держат все в тайне" — сообщает источник издания.

Отметим, что слухи о том, что певица и актер снова вместе стали появляться летом прошлого года. Орландо и Кэти были замечены вместе на концерте Эда Ширана в Лос-Анджелесе. Знаменитости постоянно обнимались, держались за руки. Кэти также сидела на руках у Орландо и постоянно целовала его.