The Neighbourhood перенесли концерт в Киеве почти на год

Тур будет перенесен в связи с записью нового альбома.

В связи с записью нового альбома, концерт The Neighbourhood в киевском Дворце Спорта переносится на 2 декабря 2020 года.

Такое решение приняла сама группа, сообщили организаторы концерта.

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"У нас был запланирован тур по Европе в феврале следующего года. Понятно, что нам не хотелось, чтобы вы долго ждали. Однако, мы сейчас работаем над новой пластинкой и понимаем, что не успеем завершить его записи до начала гастролей. Поэтому мы приняли решение перенести все будущие выступления на декабрь. Будут новое шоу и песни! Уверяем вас, все это стоит того, чтобы еще немного подождать. Мы не можем дождаться, чтобы увидеть всех вас на концертах зимой", - говорится в официальном завялении группы.

Тур будет перенесен во всех 22-х странах.