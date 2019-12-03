Майкл Б. Джордан в роли адвоката появился в трейлере драмы "Просто помиловать"

Премьера фильма намечена на февраль 2020 года.

Warner Bros. выпустила трейлер драмы Дестина Креттона "Просто помиловать" (Just Mercy), основанной на реальных событиях.

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Фильм снят по одноименной книге адвоката Брайана Стивенсона, которого сыграл звезда "Черной пантеры" Майкл Б. Джордан, передает 112 ua.

В центре сюжета оказывается сам Стивенсон. В ленте расскажут, как молодой адвокат боролся за освобождение приговоренного к смертной казни Уолтера МакМиллиана (Джейми Фокс). Мужчину обвиняли в убийстве девушки, хотя имелись доказательства его невиновности, а свидетелем выступал преступник, у которого были причины врать.

Стивенсон и в последующие годы зачастую сталкивался с юридическими делами, в которых ему приходилось бороться с расизмом, чтобы добиться справедливости и освободить незаслуженно осужденных.

Помимо Джордана и Фокса в фильме снялись Бри Ларсон, Тим Блейк Нельсон и Рейф Сполл.

Премьера картины "Просто помиловать" намечена на февраль 2020 года.