Культовый фильм "Беглец" с Харрисоном Фордом получит ремейк

Режиссером перезапуска фильма выступит Альберт Хьюз.

Режиссер Альберт Хьюз ("Альфа", "Книга Илая") возглавит перезапуск культового боевика 1993 года "Беглец", главную роль в котором исполнил Харрисон Форд.

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Сценарий нового полнометражного проекта напишет Брайан Такер, передает 112.ua. со ссылкой на Deadline. Другие подробности проекта пока не раскрываются.

Оригинальная лента рассказывает о несправедливо обвиненном в убийстве жены докторе Кимбле, который сбегает из-под стражи. На него тут же открывает охоту пристав Сэм Джерард, в то время как главный герой пытается найти тех, кто его подставил.

В настоящее время также разрабатывается сериальная версия "Беглеца" для сервиса Quibi, главные роли в которой исполняют Кифер Сазерленд и Бойд Холбрук.