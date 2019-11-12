Герои сериала "Танька і Володька" поделились лайфхаками идеальной личной жизни (видео)

"Танька і Володька" - скетчком о жизни пары влюбленных.

11 ноября 2019 года на голубых экранах стартовал новый сезон сериала "Танька і Володька", который полюбили многие зрители.

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Ведущая канала "Окей Дуся" Оля Жук традиционно побывала на съемочной площадке, чтобы составить список лайфхаков идеальной личной жизни, по мнению главных актеров сериала.

Так, удалось выяснить, что для Володьки - борщ не самое главное в отношениях, а вот Танька не против загулять в баре со своим мужчиной.

"А еще: сапожки для жены или кроссовки для мужа должны быть дороже и какие вопросы решает красивое женское белье?", - узнавайте ответы главных героев сериала.

Ранее Netflix опубликовал на YouTube трейлер сериала "Ведьмак" (The Witcher), снятого по мотивам фэнтези-романов польского писателя Анджея Сапковского.