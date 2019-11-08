Перезагрузку "Беверли-Хиллз 90210" закроют после первого сезона

В частности, проект завершится после шестой серии.

Телеканал FOX не станет продлевать на второй сезон перезапуск культового молодежного сериала "Беверли-Хиллз 90210", саундтреком которого стала песня украинского проекта Cape Cod.

Читайте такжеСериал "Беверли-Хиллз" вернулся - вышла первая серия (видео)

Как сообщает Deadline, проект "BH90210", ставший самым высокорейтинговым летним дебютом на американском телевидении, завершится после шести серий.

Продюсеры и актеры оригинального сериала намеревались возобновить и продлить сериал на несколько сезонов, однако телеканал отказался от этой идеи.

Отмечается, что премьера собрала у экранов более миллиона зрителей, однако последующие эпизоды потеряли большую часть аудитории.

Напомним, новый сезон "Беверли-Хиллз, 90210" является своеобразным продолжением культового шоу девяностых. В проекте задействованы все актеры оригинального состава, кроме Люка Перри (Дилан Маккей), который умер в марте этого года.

Премьера оригинального сериала на канале Fox состоялась в октябре 1990 года, а последний эпизод вышел в мае 2000 года. В сериале поднимались реальные проблемы американской молодежи, которые, впрочем, были близки подросткам и студентам из разных стран: неразделенная первая любовь, предательство, насилие в семье, алкоголизм, ранняя беременность и др.