Топор Николсона из "Сияния" продали на аукционе за $200 тысяч

Реквизит фильма в прекрасном состоянии, несмотря на небольшие царапины во время съемок ленты.

Топор, которым размахивал перед женой и сыном герой Джека Николсона в фильме Стэнли Кубрика «Сияние», продали на лондонском аукционе за 170 тысяч фунтов.

Об этом пишет Independent.

Указанная цена в четыре раза превышает начальную, отмечает издание.

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Легендарный топор имеет деревянную ручку и острое лезвие. Реквизит фильма в прекрасном состоянии, несмотря на небольшие царапины во время съемок фильма – когда главный герой крушил двери.

Топор Николсона был одним из 900 лотов, проданных с 30 сентября по октябрь.

На аукционе также продали римскую броню из «Гладиатора», световой меч Сэмюэля Ли Джексона и шлем из фильма «Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда» 1977 года, костюм Бэтмена 1989 года экранизации и др.

Напомним, американский стрімінговий сервис Netflix опубликовал трейлер фильма за экранизацией рассказа Стивена Кинга «В высокой траве».