Появился трейлер нового фильма по рассказу Кинга (видео)

Ленту снял режиссер "Куба" Винченцо Натали.

Американский стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер нового фильма по экранизации рассказа Стивена Кинга «В высокой траве».

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В центре сюжета – история о близнецах Бекки и Келе, которые во время поездки оказались возле странного поля с очень высокой травой. Из глубины герои слышат детские крики и бегут на помощь.

Вскоре поиски ребенка превратятся в кошмар.

Режиссером фильма стал Винченцо Натали ("Куб"), главные роли исполнили Патрик Уилсон, Гаррисон Гилбертсон, Рэйчел Уилсон и другие. На Netflix лента выйдет 4 октября.

Как сообщал УНИАН, известный американский писатель Стивен Кинг выпустил новую книгу – фантастический триллер с элементами драмы и детектива «Институт», по мотивам которого снимут мини-сериал.