"От вспышек бежали во тьме": Потап выпускает альбом, посвященный его lovestory с Каменских (видео)
18:49, 24 сентября 2019Кино и музыка
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Рэпер опубликовал фрагменты некоторых песен, которые войдут в новый альбом.
Потап посвятил Каменских альбом / фото Instagram
Украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко) анонсировал выход нового альбому под названием "Misha".
Премьера должна состоятся 27 сентября. Об этом Потап сообщил у себя в соцсетях.
Рэпер опубликовал фрагменты некоторых песен, которые войдут в новый альбом. В них легко читается любовная история Потапа и певицы Насти Каменских, на которой он женился этой весной.
"Много лирики и не меньше откровений", - описывает свое творение артист.
Напомним, что 23 мая этого года Потап и Каменских сыграли пышную свадьбу. Торжество состоялось в одном из загородных ресторанных комплексов Киева. На нем присутствовало множество звездных гостей.
Свои отношения пара долгие годы скрывала. И только в день свадьбы Потап впервые публично признался в любви певице, опубликовав трогательное видео на песню "Константа".
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