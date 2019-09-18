Вышел финальный трейлер украинского блокбастера "Захар Беркут" (видео)

В фильме сыграет голливудский актер Роберт Патрик ("Терминатор 2: Судный день"), Андрей Исаенко ("Киборги"), Олег Волощенко ("Сторожевая Застава"), Алина Довбуш («Мизантроп») и другие.

В сети появился финальный трейлер украинского исторического блокбастера "Захар Беркут" по мотивам одноименной повести Ивана Франко.

Новый трейлер опубликован на FILM.UA Group в YouTube.

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События художественного фильма по одноименной повести Ивана Франко разворачиваются в 1223 году. Монгольская орда во главе с ханом Бурундой движется на запад, истребляя все на своем пути. Дойдя до высоких Карпатских гор, войско останавливается у подножия. Однако ночью несколько местных охотников - братья Беркуты тайком пробираются в лагерь и освобождают пленных. После этого хан решает отомстить и уничтожить карпатское поселение, но у Захара Беркута и небольшой общины охотников есть свой план.

Над фильмом работают как украинские, так и голливудские специалисты. Режиссером картины выступает Ахтем Сеитаблаев ("Киборги").

Главную роль в фильме сыграет голливудский актер Роберт Патрик ("Терминатор 2: Судный день"). Также на широком экране зрители увидят: Андрея Исаенко ("Киборги"), Олега Волощенко ("Сторожевая Застава"), Алину Довбуш («Мизантроп») и других.

Премьера фильма запланирована на 10 октября 2019 года.