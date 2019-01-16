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День киборгов: сегодня чествуют защитников Донецкого аэропорта (видео)

14:17, 16 января 2019
Общество
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Киборги героически защищали стратегический объект 242 дня. За это время 200 украинских бойцов погибли, еще полтысячи получили ранения. Аэропорт обстреливали из артиллерии, «Градов», минометов и танков, работали снайперы.

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Киборгами непокоренных украинцев назвали сами террористы. Мол, только роботы способны выстоять в таких нечеловеческих условиях.

О несокрушимых киборгах снят художественный фильм, вышедший в 2017 году. После кровопролитных боев аэропорт стал символом героизма для всех украинцев.

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Теги: #киборги#Донецкий аэропорт#фильм Киборги