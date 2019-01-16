День киборгов: сегодня чествуют защитников Донецкого аэропорта (видео)

Киборги героически защищали стратегический объект 242 дня.

16 января отмечается День памяти киборгов, которые защищали Донецкий аэропорт с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года.

Киборги героически защищали стратегический объект 242 дня. За это время 200 украинских бойцов погибли, еще полтысячи получили ранения. Аэропорт обстреливали из артиллерии, «Градов», минометов и танков, работали снайперы.

Читайте такжеФильм "Киборги" подадут на кинопремию "Оскар" от Украины – Сеитаблаев

Киборгами непокоренных украинцев назвали сами террористы. Мол, только роботы способны выстоять в таких нечеловеческих условиях.

О несокрушимых киборгах снят художественный фильм, вышедший в 2017 году. После кровопролитных боев аэропорт стал символом героизма для всех украинцев.