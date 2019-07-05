Амстердам отказался проводить Евровидение-2020
Амстердам не будет принимать «Евровидение-2020», сообщила в открытом письме мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема.
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По ее словам, концертный зал Ziggo Dome, в котором, как предполагалось, пройдет грядущий музыкальный конкурс, оказался забронированным на даты проведения мероприятия.
"Это связано с бронированиями, которые, как выяснилось при тщательном изучении, невозможно перенести", - отметила чиновник.
На официальном сайте Евровидения 2020 в списке городов-претендентов Амстердам теперь перечеркнут. Также отмечается, что столица Нидерландов отказалась от проведения конкурса.
Окончательное решение по этому поводу должно быть принято уже в августе.
Как сообщал УНИАН, в 2020 году главный песенный конкурс Европы должен пройти в Нидерландах, так как на «Евровидении-2019», которое принимал Израиль, победу одержал голландский артист Дункан Лоуренс. Вторым в Тель-Авиве стал представитель Италии Мамуд, третьим финишировал россиянин Сергей Лазарев.