"Босоногая дива" Сезария Эвора: кто она и почему Google посвятил ей Doodle

Свое прозвище Эвора получила за то, что всегда - даже уже будучи звездой мирового уровня - выходила на сцену босиком.

27 августа этого года легендарной певице Сезарии Эворе, получившей прозвище "Босоногая дива", исполнилось бы 78 лет.

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Свое прозвище Эвора получила за то, что всегда - даже уже будучи звездой мирового уровня - выходила на сцену босиком, отдавая символическую дань бедности, в которой живут ее земляки на Островах Зеленого Мыса.

К памятной дате Google посвятил всемирно известной певице Doodle.

На Doodle изображена Сезария Эвора с микрофоном, поющая на фоне моря.

Артистка исполняла песни в стиле «морна» - жанр, традиционный для Островов Зелёного Мыса, а также «фаду», африканские песни и коладера.

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