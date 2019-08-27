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"Босоногая дива" Сезария Эвора: кто она и почему Google посвятил ей Doodle

10:47, 27 августа 2019
Кино и музыка
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Свое прозвище Эвора получила за то, что всегда - даже уже будучи звездой мирового уровня - выходила на сцену босиком, отдавая символическую дань бедности, в которой живут ее земляки на Островах Зеленого Мыса.

К памятной дате Google посвятил всемирно известной певице Doodle.

На Doodle изображена Сезария Эвора с микрофоном, поющая на фоне моря. 

Артистка исполняла песни в стиле «морна» -  жанр, традиционный для Островов Зелёного Мыса, а также «фаду», африканские песни и коладера.

Как сообщал УНИАН, американская певица Тейлор Свифт представила свой новый альбом Lover. Пластинка стала для нее восьмой по счету студийной.

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Теги: #певица