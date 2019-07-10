НОТУ изменила правила отбора на детское Евровидение после скандала с MARUV

Детям, которые с 2014 года выступали в России, запретили участвовать в Нацотборе.

Правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины запретило принимать участие в Национальном отборе на детское Евровидение детям, которые выступали в России или на оккупированных территориях после 2013 года.

Соответствующее решение опубликовано на сайте НОТУ.

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"Оргкомитет отказывает в участии в Отборе, прекращает участие в Отборе участника на любом этапе Отбора или отменяет результаты Отбора, если участник (сольный исполнитель/группа) осуществлял концертную деятельность после 01.01.2014, планирует или осуществляет в нынешнее время выступления на территории страны-агрессора и/или на оккупированной территории, принимал участие в мероприятиях, организованных государственными органами, учреждениями, хозяйствующими субъектами и др страны-агрессора", - говорится в документе.

Напомним, в этом году Украина не принимала участия в Евровидении из-за скандала с победительницей Национального отбора MARUV. Она должна была представить Украину на песенном конкурсе, однако ее победа на Нацотборе спровоцировала скандал – ряд политиков и общественных активистов выступили против кандидатуры исполнительницы, поскольку она гастролировала в России и имела запланированные на апрель концерты в Санкт-Петербурге и Москве.

На своей странице в Facebook исполнительница написала, что ради участия в Евровидении 2019 она готова отказаться от запланированных гастролей в РФ. Несмотря на это, переговоры между Общественным и певицей провалились.

В НОТУ отметили, что согласно правилам Евровидения, вещатель-участник должен обеспечить неполитический характер конкурса, а ситуация, которая сложилась вокруг Нацотбора эв этом году, имеет признаки политизации.