Пели за мороженое: саундтрек для сериала "Чернобыль" выполнил львовский хор (видео)

Коллектив хора известен преимущественно во Львове, поэтому для певцов и до сих пор загадка, почему выбрали именно их.

Саундтрек для американо-британского сериала "Чернобыль", который бьет все рекорды популярности, выполнил львовский хор "Гомон".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Авторы фильма искали именно аутентичное исполнение композиции с названием "Вечная память". И украинские хористы сразу согласились, хотя тогда даже не догадывались, что сериал приобретет такую популярность. Их пение услышали миллионы людей по всему миру, сериал побил все рекорды по просмотрам.

Сейчас композицию из сериала мужчины вживую спеть не могут, так как это запрещено авторскими правами. Поэтому они исполнили другую песню, чтобы журналисты могли услышать их пение.

«Акустика дает величие, атмосферу. Тем более это записывалось в старинном храме», - рассказал один из исполнителей музыки.

«Это была репетиция, длившаяся час, чтение с листа. Мы прочитали, и через четыре часа мы уже писали музыку для этого фильма», - рассказал другой хорист.

В хоре «Гомон» 24 хориста, профессионально поют они с 2003 года. Их коллектив известен преимущественно во Львове, поэтому для певцов до сих пор загадка, почему выбрали именно их.

О гонораре отшутились, что его хватит только «на мороженое с кофе».

Напомним, проект «Чернобыль» описывает трагические события масштабной катастрофы на Чернобыльской АЭС, рассказывает истории людей, которые ликвидировали последствия взрыва, и показывает, что случилось с теми, кто получил наибольшее радиоактивного облучения. Съемки проекта проходили на территории Киева, Припяти и Литвы.