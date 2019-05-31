В украинском байопике о Василии Стусе оставили скандальную сцену суда над поэтом

Кинокомпания «UM-GROUP» завершила производство фильма о Василии Стусе «Запрещенный».

Кинокомпания «UM-GROUP» представила Госкино готовый фильм «Запрещенный», который описывает последние годы жизни Василия Стуса, его борьбу с системой и попытки опубликовать свою последнюю книгу стихов, которую он пытался передать из тюрьмы на волю.

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

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«Уже в сентябре зрители смогут составить собственное впечатление о ленте, которая прошлым летом оказалась в эпицентре грандиозного скандала. Поэтому я лишь подчеркну, что сцена суда над Василием Стусом в картине есть», - отметил председатель Госкино Филипп Ильенко после просмотра фильма.

Срежиссировал картину Роман Бровко, спродюсировал – Артем Денисов. Авторами сценария являются Сергей Дзюба и Артемий Кирсанов. В главных ролях: Дмитрий Ярошенко, Виталий Салий, Олег Масленников, Евгения Гладий, Карина Шереверова, Диана Розовлян.

Проект ленты «Запрещенный» с рабочим названием «Птица души» стал одним из победителей Десятого конкурсного отбора Госкино. Сумма государственной финансовой поддержки составляет 19,5 миллиона гривень при общей стоимости производства 38,1 миллион гривень.

На широкие экраны «Запрещенный» выйдет 5 сентября, ко Дню памяти поэта.