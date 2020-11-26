Завтра начнется заговенье перед Рождественским постом, когда православные готовят себя к посту.

28 ноября у православных начинается ежегодный сорокадневный Рождественский пост, который предусматривает много пищевых ограничений. В течение всего поста запрещено есть мясо, яйца и молочные продукты, а в некоторые дни нельзя есть рыбу и еду с маслом.

Что такое заговенье на Рождественский пост

Заговенье - это последний день перед постом, когда можно употреблять любую пищу.

Что можно есть на заговенье

На заговенье нет пищевых ограничений. Можно есть всё, что пожелает душа. Разрешены мясные блюда, молочные продукты и любые лакомства. Это последний день перед сорокадневным постом, когда можно ни в чем себя не ограничивать.

Что нельзя делать на заговенье

В день заговенья лучше воздержаться от домашней работы. Не рекомендуется шить, рукоделить, убираться. Традиционно верующие в этот день отдыхали и плотно ели, гуляли последние перед постом свадьбы, ходили в гости.

Нельзя сплетничать, ссориться и сквернословить. Нельзя в этот день грустить и тратить время на неприятные занятия. Последний день перед началом Рождественского поста необходимо провести с удовольствием в кругу друзей, родных и близких.

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Автор: Екатерина Пулатова