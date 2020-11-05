Этот пост длится 40 дней и завершается традиционно в канун Рождества.

Рождественский пост является последним многодневным постом в году. Традиционно он предшествует важному христианскому миру – Рождеству Христову.

Когда начинается Рождественский пост 2020 - дата

Читайте такжеВыходные в ноябре: как будем отдыхать в третий месяц осениРождественский пост имеет фиксированные даты начала и завершения. Так, каждый год у православных христиан он начинается 28 ноября и заканчивается в канун Рождества, то есть 6 января следующего года. Длится этот пост ровно 40 дней и потому именуется в церковном уставе Четыредесятницей.

Поскольку заговенье (последний день, когда можно наесться всего, чего душа пожелает) приходится на 27 ноября, когда почитается память апостола Филиппа, этот пост еще называют Филипповым.

Питание в Рождественский пост: что можно и запрещено есть

По сравнению с Великим или Успенским постом, Рождественский не так уж суров. Конечно же, во время поста запрещены мясо, сливочное масло, молоко, яйца и сыр.

Кроме того, в понедельник, среду и пятницу запрещаются рыба и вино, пищу без масла (сухоядение) разрешено принимать только после вечерни. В остальные же дни – вторник, четверг, суббота и воскресенье – разрешено употреблять пищу с растительным маслом.

Рыба во время Рождественского поста разрешается в субботние и воскресные дни и большие праздники, если они приходятся на вторник или четверг. Если же праздники приходятся на среду или пятницу, то разрешение поста есть только на вино и растительное масло. С 2 января по 6 января пост усиливается, и в эти дни даже в субботу и воскресенье рыба не благословляется.

Основу постного стола в этот период составляют овощи, каши, бобовые и грибы.

Что нельзя делать в Рождественский пост

В этот пост нельзя грешить повседневными грехами. Стоит, в частности, избавиться от греховных помыслов и страстей. Не злиться, не злословить и не осуждать.

Не приветствуются в период поста празднования свадеб и громких дней рождений, а также употребление спиртных напитков.

Также стоит воздержаться от супружеской близости.

Значение и цель Рождественского поста

Читайте такжеКогда Пасха в 2021 году: дата большого христианского праздника в УкраинеРождественский пост установлен, чтобы ко дню Рождества Христова верующие очистили себя покаянием, молитвой и постом, чтобы с чистым сердцем, душой и телом могли благоговейно встретить явившегося в мир сына Божьего.

Гастрономическая составляющая поста является лишь средством для правильной духовной жизни, основанной на молитве и таинствах покаяния и причастия. Придерживаясь его, человек целенаправленно замедляет темп своей жизни, сосредоточивается не столько на телесном, как на духовном.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Алина Вишневская