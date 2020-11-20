Первый месяц года порадует нас затяжными выходными.

Приближаются самые ожидаемые праздники года - Новый год и Рождество. В эти долгожданные дни царит атмосфера веселья и отдыха, и работать совсем не хочется. Чтобы спланировать свой отдых на новогодних выходных, нужно определиться с официальным списком нерабочих дней в Украине.

Когда выходные на Новый год

Первый выходной на Новогодние праздники придется на декабрь - в Украине нерабочим днем является католическое Рождество 25 декабря в среду. С 2017 года официальным выходным является Рождество по григорианскому календарю.

Что касается четверга 31 декабря, то этот день будет рабочим. Однако рабочий день будет сокращен на 1 час. На следующий день начнутся трехдневные выходные: с пятницы, 1 января, по воскресенье, 3 января.

Рождество по юлианскому календарю, которое отмечает Православная церковь, также порадует нас дополнительным выходным. Нерабочим днем будет четверг 7 января. Предшествующая ему среда 6 января будет иметь сокращенный на 1 час рабочий день.

Чтобы продлить выходные, правительство рекомендует работодателям перенести рабочий день с пятницы, 8 января, на субботу, 16 января. Таким образом у нас будет 4 выходных подряд: с 7 по 10 число, однако дополнительный день придется отработать.

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Автор: Екатерина Пулатова