Вознесение Господне в этом году отмечается 2 июня.

Вознесение Господне - важный христианский праздник, посвященный событию из жизни Иисуса. В эту дату христиане вспоминают вознесение Христа на небеса спустя 40 лет после его Воскрешения. Дата праздника отличается каждый год и зависит от даты Пасхи. В этом году Вознесение мы отмечаем 2 июня.

Вознесение Господне: как отметить и что нельзя делать

На Вознесение верующие посещают церковную службу и усердно молятся Богу. Если нет возможности прийти в церковь - помолиться можно и дома. Хозяйки на Вознесение готовят пирожки с луком и яйцом. Часть выпечки обязательно отдают соседям и прохожим.

На Вознесение нельзя ссориться и конфликтовать, ругаться матом, обсуждать людей за спиной. Также нельзя венчаться и посещать могилы родных на кладбище. Строго запрещено плевать на землю.

С Вознесением Господним 2022: стихи и проза

Со Светлым Вознесением Господним

Тебя приветствую сегодня!

Желаю мира, нежной теплоты

И исполнения какой-нибудь мечты!

Желаю Божьей благодати,

Любви, здоровья и удачи.

Пусть защищают ангелы тебя,

Покорной будет пусть судьба.

***

Миром празднуем сегодня

Вознесение Господне,

В этот день весна кончается,

Красно лето начинается,

Поздравляю вас, желая

Счастья, радости без края,

Вера пусть ведет к прекрасному,

Чтоб сиять вам солнцу ясному!

***

С Вознесением Господним

Поздравляю всех сегодня.

Обратите взгляд свой к Богу —

Пусть укажет вам дорогу.

***

С вознесением Господним

От души вас поздравляю,

Добродетелей в душе,

Веры крепкой вам желаю.

Пусть Господь дает вам силы

И дарует вам смирение,

Проявляйте в жизни кротость,

Понимание и терпение.

***

Вознесение Господне

Отмечает церковь наша,

В праздник светлый я желаю,

Чтобы дом был полной чашей.

Чтоб в сердцах теплилась вера,

Чтоб уныние отступило,

Чтобы счастье и любовь

Жизнь прекрасная дарила.

***

Сегодня светлый праздник —

Господне Вознесение.

Примите, православные,

Вы наши поздравления.

Так счастья вам, здоровья

И радости безбрежной,

Любви и дружбы верной,

А жизни — безмятежной!

***

Вот и Пасха миновала,

Сорок дней за ней прошло,

Мы сегодня ощущаем

Незабывное тепло.

Вознесеньем четверговым

К жизни нас зовет Завет,

К небу, к свету! Мы готовы

Верить в то, что смерти нет.

***

Поздравляю с Вознесением Господним и желаю всего самого доброго и светлого в этот замечательный праздник! Пускай душа будет полна счастья, радостных эмоций и любви! Пускай Господь пошлет свое благословение и помогает во всех благих делах и начинаниях!

***

Поздравляю с Вознесением! Пускай Господь охраняет вашу семью от зла и ненастья и дарит вам благополучие, любовь и благодать. Пускай на сердце будет светло и спокойно, каждый день приносит радость и позитив.

***

Поздравляем Вас со светлым праздником, желаем Вам мира и гармонии в душе, здоровья Вам и Вашим домочадцам, крепости духа и Божьего благословения на все добрые дела.

***

Поздравляю с праздником Вознесения Господнего и от души желаю счастливой долгой жизни с чистыми мыслями, с добрыми делами, с любящими людьми, с верными друзьями, с красивыми историями, с нежными чувствами!

Картинки и открытки с Вознесением Господним

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