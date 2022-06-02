Вознесение Господне - важный христианский праздник, посвященный событию из жизни Иисуса. В эту дату христиане вспоминают вознесение Христа на небеса спустя 40 лет после его Воскрешения. Дата праздника отличается каждый год и зависит от даты Пасхи. В этом году Вознесение мы отмечаем 2 июня.
Вознесение Господне: как отметить и что нельзя делать
На Вознесение верующие посещают церковную службу и усердно молятся Богу. Если нет возможности прийти в церковь - помолиться можно и дома. Хозяйки на Вознесение готовят пирожки с луком и яйцом. Часть выпечки обязательно отдают соседям и прохожим.
На Вознесение нельзя ссориться и конфликтовать, ругаться матом, обсуждать людей за спиной. Также нельзя венчаться и посещать могилы родных на кладбище. Строго запрещено плевать на землю.
С Вознесением Господним 2022: стихи и проза
Со Светлым Вознесением Господним
Тебя приветствую сегодня!
Желаю мира, нежной теплоты
И исполнения какой-нибудь мечты!
Желаю Божьей благодати,
Любви, здоровья и удачи.
Пусть защищают ангелы тебя,
Покорной будет пусть судьба.
***
Миром празднуем сегодня
Вознесение Господне,
В этот день весна кончается,
Красно лето начинается,
Поздравляю вас, желая
Счастья, радости без края,
Вера пусть ведет к прекрасному,
Чтоб сиять вам солнцу ясному!
***
С Вознесением Господним
Поздравляю всех сегодня.
Обратите взгляд свой к Богу —
Пусть укажет вам дорогу.
***
С вознесением Господним
От души вас поздравляю,
Добродетелей в душе,
Веры крепкой вам желаю.
Пусть Господь дает вам силы
И дарует вам смирение,
Проявляйте в жизни кротость,
Понимание и терпение.
***
Вознесение Господне
Отмечает церковь наша,
В праздник светлый я желаю,
Чтобы дом был полной чашей.
Чтоб в сердцах теплилась вера,
Чтоб уныние отступило,
Чтобы счастье и любовь
Жизнь прекрасная дарила.
***
Сегодня светлый праздник —
Господне Вознесение.
Примите, православные,
Вы наши поздравления.
Так счастья вам, здоровья
И радости безбрежной,
Любви и дружбы верной,
А жизни — безмятежной!
***
Вот и Пасха миновала,
Сорок дней за ней прошло,
Мы сегодня ощущаем
Незабывное тепло.
Вознесеньем четверговым
К жизни нас зовет Завет,
К небу, к свету! Мы готовы
Верить в то, что смерти нет.
***
Поздравляю с Вознесением Господним и желаю всего самого доброго и светлого в этот замечательный праздник! Пускай душа будет полна счастья, радостных эмоций и любви! Пускай Господь пошлет свое благословение и помогает во всех благих делах и начинаниях!
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Поздравляю с Вознесением! Пускай Господь охраняет вашу семью от зла и ненастья и дарит вам благополучие, любовь и благодать. Пускай на сердце будет светло и спокойно, каждый день приносит радость и позитив.
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Поздравляем Вас со светлым праздником, желаем Вам мира и гармонии в душе, здоровья Вам и Вашим домочадцам, крепости духа и Божьего благословения на все добрые дела.
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Поздравляю с праздником Вознесения Господнего и от души желаю счастливой долгой жизни с чистыми мыслями, с добрыми делами, с любящими людьми, с верными друзьями, с красивыми историями, с нежными чувствами!