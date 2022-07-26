Когда молятся Архангелу Гавриилу и что категорически нельзя делать в этот день - узнайте в материале УНИАН.

Ежегодно православные верующие отмечают церковный праздник 26 июля - Собор Архангела Гавриила. Святой известен тем, что был одним из семи ангелов, которые вечно и преданно служили Господу. Он неоднократно упоминается в Евангелие и считается вестником Божьим.

УНИАН расскажет, кем именно был Архангел Гавриил, за что отвечает святой, и как ему молиться.

Собор Архангела Гавриила 2022 - что можно делать

Согласно святому писанию, Архангел Гавриил был одним из главных ангелов - именно он сопровождал Деву Марию при жизни и сообщил ей о рождении Иисуса Христа. В народном календаре эту дату прозвали "Гаврилов день" и считалось, что святой покровительствует скоту и защищает людей от непогоды.

Именно поэтому 26 июля славяне собирали первый сноп, который получил название "именинный". Его берегли, так как он считался чудотворным - с него же начиналась молотьба. Люди верили, что если соломой наркомить больную скотину - она обязательно выздоровеет, а чудодейственное зерно убережет птиц от гибели.

Православные верующие в эту дату ходят в церковь на всенощное бдение, а утром посещают торжественную литургию. Также можно поставить в храме свечу за здравие и помолиться святому о защите от недругов или о помощи в делах.

Собор Архангела Гавриила: что нельзя делать

Христиане в эту дату строго соблюдают Божьи законы - верят, что тот, кто нарушил правила, строго поплатится за это. Народные приметы гласят, что в эту дату нужно быть осторожными и не спотыкаться, иначе можно навлечь на себя беду.

Категорически запрещено заниматься тяжелым физическим трудом - будут проблемы со здоровьем. После обеда или ужина не стоит смахивать крошки со стола рукой - к финансовым проблемам.

Если вы живете близ водоема или ходите на рыбалку, проследите за поведением рыбы. Бьет хвостом по воде - хорошая погода продлится долго, плавает спокойно - ждать осадков.

Собор Архангела Гавриила - молитва

Для того, чтобы привлечь в свою жизнь удачу и получить защиту святого, можно прочесть действенные молитвы.

О защите от недругов

Святой Архангел Гавриил, прошу у тебя защиты и помощи. Огради меня от козней бесов и дьявола. Отгони от меня сатану. Не дай злым и подлым людям в судьбу мою вмешаться. Сохрани здоровье семьи моей и посели в нашем доме мир навеки. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа

О покое в душе и благополучии в жизни

Св. Архангеле Гаврииле! Ангел Благовещения, верный посланник Божий, открой наши уши даже на тихие напоминания и призывы любящего сердца Нашего Господа. Всегда стой нам перед глазами. Просим тебя, чтобы мы Слово Божие правильно понимали, слушали его и исполняли то, чего Бог от нас хочет. Научи нас быть готовыми, чтобы когда придет Господь не застал нас спящими. Аминь

О крепком здоровье

Небесных воинств Архистратиже, молим тя присно мы, недостойнии, да твоими молитвами оградиши нас кровом крилу невещественныя твоея славы, сохраняя нас, припадающих прилежно и вопиющих: от бед избави нас, яко чиноначальник Вышних сил.

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