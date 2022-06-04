Шавуот 2022 иудеи отмечают несколько дней - с 4 по 6 июня.

С 4 по 6 июня 2022 года евреи отмечают Шавуот - праздник дарования иудеям главной священной книги Торы. Иудеи связывают Шавуот с началом лета и сбором первого урожая фруктов. Это веселый и семейный праздник. В Израиле Шавуот является выходным днем.

Шавуот 2022: дата праздника

Дата Шавуота меняется каждый год, поскольку евреи пользуются лунным календарем. Отмечают Шавуот через 7 недель после второго дня Песаха (еврейской Пасхи). Отмечается он 6-го числа еврейского месяца сивана - в 2022 году это 5 июня. Празднование начинается с заката предыдущего дня, то есть с 4 июня, и заканчивается вечером 6 июня.

Традиции Шавуота

В Шавуот в синагогах рассказывают о том, как евреям была дарована Тора, изучают священную книгу и изучают десять заповедей. Накануне праздника принято целую ночь читать Тору. В Шавуот школьники и студенты получают аттестаты, поэтому праздник считают днем знаний.

На праздничный стол в эти дни ставят молочные и мучные продукты: сыр, творог, блинчики и пирожки с творогом, пироги с медом. При наличии также подают фрукты: инжиры, виноград, гранат.

С Шавуотом 2022: стихи и проза

Сегодня праздник урожая,

Созрели первые плоды,

Я с Шавуотом поздравляю,

Желаю счастья, красоты,

Дома мы ветками украсим,

Еще — гирляндами цветов,

Встречать мы ярко будем праздник,

Надеюсь, ты уже готов!

***

Собираем весь народ,

Грядет праздник Шавуот,

Будем праздновать сегодня,

Мы Еврейский Новый год.

Тора пусть подарит счастье,

Обойдут ваш дом ненастья,

Избежим ссор и интриг.

В жизни ценен каждый миг.

***

На горе Синай давно,

Чудо приключилось.

Бог евреям Тору дал,

Чтобы пригодилась.

Каждый чуду был тому

На Синае рад.

Стало принято с тех пор

Совершать обряд.

В синагогу ходит,

В праздник тот народ.

Весело встречает

Светлый Шавуот!

***

Тору на горе Синай

Подарил Господь евреям.

Хвалу небу ты воздай,

Открой ты благочестию двери.

На тебя пусть снизойдет

Процветание и счастье,

Прочь прогонит Шавуот

От семьи твоей несчастье!

***

Шавуот с утра сегодня

Отмечает кто угодно!

Поздравления прими,

В душе Тору береги!

Соберем весь урожай,

Самых близких угощай!

Не забудь друзей поздравить,

Поздравленья всем отправить!

***

С праздником Шавуот! Жизни сладкой, счастливой, мирной и полной счастья и добрых моментов. Пусть в душе живет искренность, пусть окутает любовь, пусть горят глаза и сердце. Пусть светлый праздник наполнит стол и дом, а жизнь сделает долгой и яркой.

***

Сегодня принято отмечать один из важнейших дней в иудаизме, ведь именно в этот день была дарована Тора на горе Синай. Мы все храним память об этом дне в своих сердцах и в своих душах. Завершается прошлый цикл и начинается новый, пусть же он не приносит нам горя, а приносит лишь радость.

***

Сегодня Праздник первых Плодов Шавуот! Сегодня нас стоит забыть о невзгодах и быть ближе с семьей, не говоря и о том, чтоб вспомнить о нашей вере, ведь еще одно название сегодняшнего праздника — Праздник Дарования Торы.

***

В день Шавуота хочу пожелать всегда помнить о важных заповедях жизни и продолжать свой путь, сея по миру милосердие, добро и радость. Желаю щедрых урожаев пшеницы, румяных караваев на столе и счастливых дней в жизни.

***

Поздравляю с Шавуотом, ведь наступил он, Праздник первых плодов. Пусть же этот день будет радостным для каждого из нас, пусть память о Даровании Торы приносит в наши сердца свет в эти теплые, погожие дни, пусть счастье улыбается нашим семьям и нашему народу не только сегодня, но и всегда.

Поздравления с Шавуотом в картинках и открытках

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