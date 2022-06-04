С 4 по 6 июня 2022 года евреи отмечают Шавуот - праздник дарования иудеям главной священной книги Торы. Иудеи связывают Шавуот с началом лета и сбором первого урожая фруктов. Это веселый и семейный праздник. В Израиле Шавуот является выходным днем.
- Шавуот 2022: дата праздника
- Традиции Шавуота
- С Шавуотом 2022: стихи и проза
- Поздравления с Шавуотом в картинках и открытках
Шавуот 2022: дата праздника
Дата Шавуота меняется каждый год, поскольку евреи пользуются лунным календарем. Отмечают Шавуот через 7 недель после второго дня Песаха (еврейской Пасхи). Отмечается он 6-го числа еврейского месяца сивана - в 2022 году это 5 июня. Празднование начинается с заката предыдущего дня, то есть с 4 июня, и заканчивается вечером 6 июня.
Традиции Шавуота
В Шавуот в синагогах рассказывают о том, как евреям была дарована Тора, изучают священную книгу и изучают десять заповедей. Накануне праздника принято целую ночь читать Тору. В Шавуот школьники и студенты получают аттестаты, поэтому праздник считают днем знаний.
На праздничный стол в эти дни ставят молочные и мучные продукты: сыр, творог, блинчики и пирожки с творогом, пироги с медом. При наличии также подают фрукты: инжиры, виноград, гранат.
С Шавуотом 2022: стихи и проза
Сегодня праздник урожая,
Созрели первые плоды,
Я с Шавуотом поздравляю,
Желаю счастья, красоты,
Дома мы ветками украсим,
Еще — гирляндами цветов,
Встречать мы ярко будем праздник,
Надеюсь, ты уже готов!
***
Собираем весь народ,
Грядет праздник Шавуот,
Будем праздновать сегодня,
Мы Еврейский Новый год.
Тора пусть подарит счастье,
Обойдут ваш дом ненастья,
Избежим ссор и интриг.
В жизни ценен каждый миг.
***
На горе Синай давно,
Чудо приключилось.
Бог евреям Тору дал,
Чтобы пригодилась.
Каждый чуду был тому
На Синае рад.
Стало принято с тех пор
Совершать обряд.
В синагогу ходит,
В праздник тот народ.
Весело встречает
Светлый Шавуот!
***
Тору на горе Синай
Подарил Господь евреям.
Хвалу небу ты воздай,
Открой ты благочестию двери.
На тебя пусть снизойдет
Процветание и счастье,
Прочь прогонит Шавуот
От семьи твоей несчастье!
***
Шавуот с утра сегодня
Отмечает кто угодно!
Поздравления прими,
В душе Тору береги!
Соберем весь урожай,
Самых близких угощай!
Не забудь друзей поздравить,
Поздравленья всем отправить!
***
С праздником Шавуот! Жизни сладкой, счастливой, мирной и полной счастья и добрых моментов. Пусть в душе живет искренность, пусть окутает любовь, пусть горят глаза и сердце. Пусть светлый праздник наполнит стол и дом, а жизнь сделает долгой и яркой.
***
Сегодня принято отмечать один из важнейших дней в иудаизме, ведь именно в этот день была дарована Тора на горе Синай. Мы все храним память об этом дне в своих сердцах и в своих душах. Завершается прошлый цикл и начинается новый, пусть же он не приносит нам горя, а приносит лишь радость.
***
Сегодня Праздник первых Плодов Шавуот! Сегодня нас стоит забыть о невзгодах и быть ближе с семьей, не говоря и о том, чтоб вспомнить о нашей вере, ведь еще одно название сегодняшнего праздника — Праздник Дарования Торы.
***
В день Шавуота хочу пожелать всегда помнить о важных заповедях жизни и продолжать свой путь, сея по миру милосердие, добро и радость. Желаю щедрых урожаев пшеницы, румяных караваев на столе и счастливых дней в жизни.
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Поздравляю с Шавуотом, ведь наступил он, Праздник первых плодов. Пусть же этот день будет радостным для каждого из нас, пусть память о Даровании Торы приносит в наши сердца свет в эти теплые, погожие дни, пусть счастье улыбается нашим семьям и нашему народу не только сегодня, но и всегда.
Поздравления с Шавуотом в картинках и открытках
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