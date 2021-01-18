Искренние стихотворные и прозаические поздравления с Крещенским сочельником, а также картинки по случаю праздника.

Приближается один из величайших христианских праздников – Крещение Господне, или Богоявление. Предшествует этому празднику важный день, который называется Крещенский сочельник.

Читайте такжеКрещенский сочельник 2021: когда и как празднуют, что можно и запрещено делатьИменно сегодня вечером, 18 января христиане восточного обряда пытаются отдалиться от суеты и подготовиться к великому празднику Крещения. История Крещенского сочельника неразрывно связана с самим днем Крещения Господня в водах реки Иордан.

В целом вечер перед Крещением в народе имеет много названий - Навечерие Крещения, Крещенский сочельник, Голодная кутья. Люди начинают поздравлять друг друга с Крещенским сочельником. УНИАН собрал наилучшие пожелания в стихах и прозе, а также поздравительные картинки и открытки.

Поздравления с Крещенским сочельником в стихах и прозе

***

Я в сочельник вам Крещенский

Пожелать хочу добра,

Чтобы смыла все невзгоды

Завтра чистая вода.

Пусть семья живет счастливо,

Веры крепкой вам в сердцах,

Пусть дает Господь вам силы

И подарит блеск в глазах.

***

В Крещенский сочельник желаю вам счастья.

Пускай не случатся любые ненастья.

Святою водою свой дом окропите

И в жизнь свою силу и радость впустите!

***

Накануне праздника Крещения

Пожелать хочу благословения,

Радости, здоровья и спокойствия,

Духа твердости и жизнестойкости.

В дом пускай придет благополучие,

Жизнь пускай дает самое лучшее.

Позитива, счастья и везения,

И всегда с улыбкой настроения!

***

В Крещенский сочельник желаю светлых ощущений счастья и любви, доброй надежды в сердце и радости в душе, крепкой и дружной семьи, уважения и удачи на жизненном пути, благодати и достатка в доме.

***

В этот праздничный вечер накануне Крещения хочу пожелать мира, достатка, благополучия. Желаю, чтобы все были здоровыми, радостными и счастливыми. Пускай ангел-хранитель стоит на страже добра, защищает вашу семью и помогает в непростых ситуациях.

***

Крещенский сочельник — особое время,

Мы все очищения ждем.

Святая вода всех грехов смоет бремя,

И Бог пусть поможет во всем.

Давайте сегодня мы душу очистим,

Забудем обиды и зло,

Простим всех родных и людей самых близких,

Чтоб было на сердце светло.

***

Пусть Крещенский сочельник

Сердце радует счастьем,

Теплота, радость, вера

Сердце нежно украсят!

Дома будет уютно,

Жизнь улыбки подарит,

И в любую минуту

Чудесами завалит!

***

В Крещенский сочельник волшебный

Желаю вам света, добра!

Пусть в доме царит мир и нежность,

Любовь чтобы в сердце жила.

Любимых своих обнимите,

Простите обиды и зло.

Кристальность души сохраните,

Пусть Ангел от бед укрывает крылом!

***

От души поздравляю тебя с крещенским сочельником! Пусть тебя обходят стороной все беды, пусть в этот день твои мысли будут чисты и святы, как крещенская вода! А она пусть весь год дарит здоровье не только телу, но и душе!

***

В светлый день Крещенского сочельника спешу пожелать тебе и дорогим твоему сердцу людям добра, мира, стабильности, любви и множества счастливых дней. Пусть твой дом на долгие годы станет местом, где живут любовь, забота друг о друге, достаток и уют.

С Крещенским сочельником 2021 – картинки и открытки

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Автор: Алина Вишневская