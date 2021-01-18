Приближается один из величайших христианских праздников – Крещение Господне, или Богоявление. Предшествует этому празднику важный день, который называется Крещенский сочельник.
Читайте такжеКрещенский сочельник 2021: когда и как празднуют, что можно и запрещено делатьИменно сегодня вечером, 18 января христиане восточного обряда пытаются отдалиться от суеты и подготовиться к великому празднику Крещения. История Крещенского сочельника неразрывно связана с самим днем Крещения Господня в водах реки Иордан.
В целом вечер перед Крещением в народе имеет много названий - Навечерие Крещения, Крещенский сочельник, Голодная кутья. Люди начинают поздравлять друг друга с Крещенским сочельником. УНИАН собрал наилучшие пожелания в стихах и прозе, а также поздравительные картинки и открытки.
Поздравления с Крещенским сочельником в стихах и прозе
***
Я в сочельник вам Крещенский
Пожелать хочу добра,
Чтобы смыла все невзгоды
Завтра чистая вода.
Пусть семья живет счастливо,
Веры крепкой вам в сердцах,
Пусть дает Господь вам силы
И подарит блеск в глазах.
***
В Крещенский сочельник желаю вам счастья.
Пускай не случатся любые ненастья.
Святою водою свой дом окропите
И в жизнь свою силу и радость впустите!
***
Накануне праздника Крещения
Пожелать хочу благословения,
Радости, здоровья и спокойствия,
Духа твердости и жизнестойкости.
В дом пускай придет благополучие,
Жизнь пускай дает самое лучшее.
Позитива, счастья и везения,
И всегда с улыбкой настроения!
***
В Крещенский сочельник желаю светлых ощущений счастья и любви, доброй надежды в сердце и радости в душе, крепкой и дружной семьи, уважения и удачи на жизненном пути, благодати и достатка в доме.
***
В этот праздничный вечер накануне Крещения хочу пожелать мира, достатка, благополучия. Желаю, чтобы все были здоровыми, радостными и счастливыми. Пускай ангел-хранитель стоит на страже добра, защищает вашу семью и помогает в непростых ситуациях.
***
Крещенский сочельник — особое время,
Мы все очищения ждем.
Святая вода всех грехов смоет бремя,
И Бог пусть поможет во всем.
Давайте сегодня мы душу очистим,
Забудем обиды и зло,
Простим всех родных и людей самых близких,
Чтоб было на сердце светло.
***
Пусть Крещенский сочельник
Сердце радует счастьем,
Теплота, радость, вера
Сердце нежно украсят!
Дома будет уютно,
Жизнь улыбки подарит,
И в любую минуту
Чудесами завалит!
***
В Крещенский сочельник волшебный
Желаю вам света, добра!
Пусть в доме царит мир и нежность,
Любовь чтобы в сердце жила.
Любимых своих обнимите,
Простите обиды и зло.
Кристальность души сохраните,
Пусть Ангел от бед укрывает крылом!
***
От души поздравляю тебя с крещенским сочельником! Пусть тебя обходят стороной все беды, пусть в этот день твои мысли будут чисты и святы, как крещенская вода! А она пусть весь год дарит здоровье не только телу, но и душе!
***
В светлый день Крещенского сочельника спешу пожелать тебе и дорогим твоему сердцу людям добра, мира, стабильности, любви и множества счастливых дней. Пусть твой дом на долгие годы станет местом, где живут любовь, забота друг о друге, достаток и уют.
С Крещенским сочельником 2021 – картинки и открытки
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