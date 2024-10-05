Ежегодно в середине осени украинцы чествуют профессию, от которой зависит будущее молодого поколения. Украинских учителей чествуют в первое воскресенье октября. День учителя в Украине в 2024 году отмечают 6 октября, но обычно педагогов начинают поздравлять заранее.
Публикуем красивые картинки и пожелания с Днем учителя 2024, которые точно понравятся. Обязательно поздравьте близких и знакомых педагогов, и поблагодарите их за нелегкий труд на благо будущего Украины.
Поздравления с Днем учителя Украины
Нелегкий труд - детей учить
И отдавать себя сполна,
Дорогу знаний им открыть,
Найти все нужные слова.
И в День учителя от нас
Примите благодарность,
Она честна, не напоказ,
Так пусть приносит радость.
Ваш терпеливый, нужный труд
Достоин восхищения,
Пусть все цветы для вас цветут,
Добавив вдохновения.
***
Удачи и радости мы вам желаем
И с Днем учителя вас поздравляем!
Много счастливых и памятных дней,
Новых возможностей, свежих идей.
Будьте здоровы, живите богато,
Пусть уважают и любят ребята,
В классе всегда тишина, понимание,
Без баловства и непослушания.
***
Учителям - земной поклон
И бесконечное почтенье
За силы, отданные нам,
За вашу помощь в обучении.
Удачи и здоровья вам,
Открытий новых, вдохновения.
Не опустеет пусть карман,
Пусть не кончается терпение.
***
Ваш труд непрост, но так всем нужен,
Всем образцом учитель служит.
И в этот день, и в этот час
Мы все хотим поздравить Вас!
Здоровья, мудрости, достатка,
Достойной будет пусть зарплата!
В работе пусть успехи ждут,
Ученики не подведут!
***
В День учителя желаю
Замечательно вам жить.
Чтобы были вы здоровы
И могли всегда шутить.
Пусть терпение не иссякнет,
Настроение бьет ключом.
Быть успешными желаю
И счастливыми притом!
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С днём учителя спешим мы поздравить вас сейчас,
Пусть волшебным и чудесным будет этот день для вас,
Пусть улыбка озаряет ваше сердце и лицо,
Пусть добро вокруг витает, всё наполнится теплом!
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Поздравляем с Днем учителя! Желаем Вам крепкого здоровья, семейного счастья, достойного заработка, а также уважения и благодарности со стороны учеников!
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С Днем учителя! Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, достойной зарплаты и, конечно, мирного неба в Украине. Пусть ученики всю жизнь с теплом вспоминают вашу науку!
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Желаю огромного здоровья, терпения, радости, заботы и благополучия! Пусть Ваши мудрость и поддержка всегда помогают идти к успехам по легкому жизненному пути. Спасибо Вам за Ваш невероятно сложный труд! С Днем учителя!
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Наши дорогие учителя! В ваших руках самое ценное - наши дети. Большое спасибо вам за ваш тяжелый труд! Поздравляем вас с этим прекрасным праздником и желаем, чтобы вам всегда улыбалась удача!
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Поздравляем вас с Днем учителя! Спасибо за ваш преданный труд, за наши знания, которые ведут к будущим успехам и свершениям! Желаем вам никогда не болеть, не знать горя и каждый год получать поздравления от благодарных учеников!