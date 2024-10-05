В День учителя поздравляем людей, от которых зависит будущее нашей нации.

Ежегодно в середине осени украинцы чествуют профессию, от которой зависит будущее молодого поколения. Украинских учителей чествуют в первое воскресенье октября. День учителя в Украине в 2024 году отмечают 6 октября, но обычно педагогов начинают поздравлять заранее.

Публикуем красивые картинки и пожелания с Днем учителя 2024, которые точно понравятся. Обязательно поздравьте близких и знакомых педагогов, и поблагодарите их за нелегкий труд на благо будущего Украины.

Поздравления с Днем учителя Украины

Нелегкий труд - детей учить

Видео дня

И отдавать себя сполна,

Дорогу знаний им открыть,

Найти все нужные слова.

И в День учителя от нас

Примите благодарность,

Она честна, не напоказ,

Так пусть приносит радость.

Ваш терпеливый, нужный труд

Достоин восхищения,

Пусть все цветы для вас цветут,

Добавив вдохновения.

***

Удачи и радости мы вам желаем

И с Днем учителя вас поздравляем!

Много счастливых и памятных дней,

Новых возможностей, свежих идей.

Будьте здоровы, живите богато,

Пусть уважают и любят ребята,

В классе всегда тишина, понимание,

Без баловства и непослушания.

***

Учителям - земной поклон

И бесконечное почтенье

За силы, отданные нам,

За вашу помощь в обучении.

Удачи и здоровья вам,

Открытий новых, вдохновения.

Не опустеет пусть карман,

Пусть не кончается терпение.

***

Ваш труд непрост, но так всем нужен,

Всем образцом учитель служит.

И в этот день, и в этот час

Мы все хотим поздравить Вас!

Здоровья, мудрости, достатка,

Достойной будет пусть зарплата!

В работе пусть успехи ждут,

Ученики не подведут!

***

В День учителя желаю

Замечательно вам жить.

Чтобы были вы здоровы

И могли всегда шутить.

Пусть терпение не иссякнет,

Настроение бьет ключом.

Быть успешными желаю

И счастливыми притом!

***

С днём учителя спешим мы поздравить вас сейчас,

Пусть волшебным и чудесным будет этот день для вас,

Пусть улыбка озаряет ваше сердце и лицо,

Пусть добро вокруг витает, всё наполнится теплом!

***

Поздравляем с Днем учителя! Желаем Вам крепкого здоровья, семейного счастья, достойного заработка, а также уважения и благодарности со стороны учеников!

***

С Днем учителя! Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, достойной зарплаты и, конечно, мирного неба в Украине. Пусть ученики всю жизнь с теплом вспоминают вашу науку!

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Желаю огромного здоровья, терпения, радости, заботы и благополучия! Пусть Ваши мудрость и поддержка всегда помогают идти к успехам по легкому жизненному пути. Спасибо Вам за Ваш невероятно сложный труд! С Днем учителя!

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Наши дорогие учителя! В ваших руках самое ценное - наши дети. Большое спасибо вам за ваш тяжелый труд! Поздравляем вас с этим прекрасным праздником и желаем, чтобы вам всегда улыбалась удача!

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Поздравляем вас с Днем учителя! Спасибо за ваш преданный труд, за наши знания, которые ведут к будущим успехам и свершениям! Желаем вам никогда не болеть, не знать горя и каждый год получать поздравления от благодарных учеников!

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