Поздравления с Днем учителя поднимут настроение педагогу и выразят ему благодарность за нелегкий труд.

День учителя - один из самых популярных в Украине профессиональных праздников, ведь украинцы всегда относились с большим уважением к учителям. В этот день педагоги получают поздравления с Днем учителя от школьников и их родителей, коллектива школы, а также уже взрослых учеников.

Предлагаем отправить любимому учителю поздравления и красивые открытки с Днем учителя 2022 из нашей статьи.

С Днем учителя в Украине 2022: стихи и проза

Сегодня с Днем учителя

Видео дня

Хотим поздравить Вас,

Желаем Вам с улыбкой

Всегда входить в свой класс,

Пусть радостью и счастьем

Наполнятся все дни,

Желаем Вам удачи,

Здоровья и любви!

***

Вас с Днем учителя сегодня поздравляем!

Хотим сказать Вам много добрых слов.

Здоровья, мира, радости желаем,

Пусть в доме Вашем будет лишь любовь!

Спасибо за заботу, вдохновенье,

Поддержку даже в самый трудный час,

За Ваше бесконечное терпенье,

За то, что чутко понимали нас!

***

С Днем педагога Вас! Цветов

И самых теплых, щедрых слов.

Детей послушных, благодарных

И достижений триумфальных.

Пусть каждый миг и каждый час

Судьба балует щедро Вас.

Привносит в жизнь тепло и смех,

Веселье, счастье и успех.

***

Спасибо всем учителям.

Терпения и здоровья вам!

На свете нет людей мудрей.

Желаю много светлых дней,

Чтоб каждый счастье приносил,

И чтоб не убавлялось сил.

Пусть радость вам приносит труд,

А дети встречи с вами ждут.

***

Спасибо вам за труд нелегкий,

За обучение детей.

Желаем радостных мгновений,

Хороших больше новостей!

Здоровья пожелать, удачи

Вам в День учителя хотим.

Пусть будут легкими задачи.

Мы Вас за всё благодарим.

***

Благодарим и поздравляем,

Спасибо вам за мастерство,

Счастливой жизни пожелаем,

В каждой секунде волшебство.

Спасибо вам за труд нелегкий,

За мудрость, честность, доброту.

Желаем прелесть стран далеких

И пусть невзгоды пропадут.

***

Вы рядом с наших детских лет,

Наставники, друзья, опора.

Вы знания давали нам

И разрешали наши споры.

Учили чтенью и письму,

И доброте, и пониманью.

Спасибо вам, учителя,

За ваши стойкость и вниманье!

***

Отзывчивых, добрых и чутких

Учителей сегодня прославляем.

И чтобы шла сама удача в руки,

И в жизни получалось всё, желаем!

Показывайте на своём примере,

Как нужно человеком быть достойным.

И шалуны пусть пылкий нрав умерят,

Чтоб на уроках усидеть спокойно!

***

Учитель — сложный это труд,

Года и время не сотрут

Тех знаний, что вы нам даете,

И благодарности не ждете.

С всемирным днем учителей

Спешим сегодня вас поздравить,

Желаем вам терпенья, сил,

Чтоб Бог здоровьем наградил!

***

От всей души поздравляю со Всемирным днем учителя! Пусть Ваш труд всегда ценится, пусть Ваши старания и надежды непременно будут оправданы, пусть, благодаря Вам, дети получают крепкие знания, пусть в Вашей жизни всегда присутствует волшебный мир добра и счастья!

***

В мире очень много информации, и у всех нас очень мало времени, чтоб охватить ее полностью. Благодаря дорогим педагогам все сложное становится понятным, все нужное — доступным. Дорогие учителя, с праздником! Желаем вам вдохновения и крепкого здоровья, сил и бодрости!

***

Так искренне в этот день мы говорим спасибо, вам учитель. Спасибо за приобретённые нами навыки, за вашу поддержку и бесконечное терпение. Мы очень благодарны вам за ваш труд.

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Учитель, с праздником! Желаем вам здорового и крепкого сна, неиссякаемого и железного терпения, огромного и вечного здоровья! Пусть будет счастлива ваша семья и мы будем видеть вашу улыбку каждый день!

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Дорогие наши, замечательные учителя, с днем учителя вас, для нас вы самые лучшие, желаем вам мира и добра, пусть у вас всегда настроение будет на позитиве, а мы будем стараться этому способствовать!

Картинки и открытки с Днем учителя

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