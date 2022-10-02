День учителя - один из самых популярных в Украине профессиональных праздников, ведь украинцы всегда относились с большим уважением к учителям. В этот день педагоги получают поздравления с Днем учителя от школьников и их родителей, коллектива школы, а также уже взрослых учеников.
Предлагаем отправить любимому учителю поздравления и красивые открытки с Днем учителя 2022 из нашей статьи.
С Днем учителя в Украине 2022: стихи и проза
Сегодня с Днем учителя
Хотим поздравить Вас,
Желаем Вам с улыбкой
Всегда входить в свой класс,
Пусть радостью и счастьем
Наполнятся все дни,
Желаем Вам удачи,
Здоровья и любви!
***
Вас с Днем учителя сегодня поздравляем!
Хотим сказать Вам много добрых слов.
Здоровья, мира, радости желаем,
Пусть в доме Вашем будет лишь любовь!
Спасибо за заботу, вдохновенье,
Поддержку даже в самый трудный час,
За Ваше бесконечное терпенье,
За то, что чутко понимали нас!
***
С Днем педагога Вас! Цветов
И самых теплых, щедрых слов.
Детей послушных, благодарных
И достижений триумфальных.
Пусть каждый миг и каждый час
Судьба балует щедро Вас.
Привносит в жизнь тепло и смех,
Веселье, счастье и успех.
***
Спасибо всем учителям.
Терпения и здоровья вам!
На свете нет людей мудрей.
Желаю много светлых дней,
Чтоб каждый счастье приносил,
И чтоб не убавлялось сил.
Пусть радость вам приносит труд,
А дети встречи с вами ждут.
***
Спасибо вам за труд нелегкий,
За обучение детей.
Желаем радостных мгновений,
Хороших больше новостей!
Здоровья пожелать, удачи
Вам в День учителя хотим.
Пусть будут легкими задачи.
Мы Вас за всё благодарим.
***
Благодарим и поздравляем,
Спасибо вам за мастерство,
Счастливой жизни пожелаем,
В каждой секунде волшебство.
Спасибо вам за труд нелегкий,
За мудрость, честность, доброту.
Желаем прелесть стран далеких
И пусть невзгоды пропадут.
***
Вы рядом с наших детских лет,
Наставники, друзья, опора.
Вы знания давали нам
И разрешали наши споры.
Учили чтенью и письму,
И доброте, и пониманью.
Спасибо вам, учителя,
За ваши стойкость и вниманье!
***
Отзывчивых, добрых и чутких
Учителей сегодня прославляем.
И чтобы шла сама удача в руки,
И в жизни получалось всё, желаем!
Показывайте на своём примере,
Как нужно человеком быть достойным.
И шалуны пусть пылкий нрав умерят,
Чтоб на уроках усидеть спокойно!
***
Учитель — сложный это труд,
Года и время не сотрут
Тех знаний, что вы нам даете,
И благодарности не ждете.
С всемирным днем учителей
Спешим сегодня вас поздравить,
Желаем вам терпенья, сил,
Чтоб Бог здоровьем наградил!
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От всей души поздравляю со Всемирным днем учителя! Пусть Ваш труд всегда ценится, пусть Ваши старания и надежды непременно будут оправданы, пусть, благодаря Вам, дети получают крепкие знания, пусть в Вашей жизни всегда присутствует волшебный мир добра и счастья!
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В мире очень много информации, и у всех нас очень мало времени, чтоб охватить ее полностью. Благодаря дорогим педагогам все сложное становится понятным, все нужное — доступным. Дорогие учителя, с праздником! Желаем вам вдохновения и крепкого здоровья, сил и бодрости!
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Так искренне в этот день мы говорим спасибо, вам учитель. Спасибо за приобретённые нами навыки, за вашу поддержку и бесконечное терпение. Мы очень благодарны вам за ваш труд.
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Учитель, с праздником! Желаем вам здорового и крепкого сна, неиссякаемого и железного терпения, огромного и вечного здоровья! Пусть будет счастлива ваша семья и мы будем видеть вашу улыбку каждый день!
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Дорогие наши, замечательные учителя, с днем учителя вас, для нас вы самые лучшие, желаем вам мира и добра, пусть у вас всегда настроение будет на позитиве, а мы будем стараться этому способствовать!