С 1 мая в Украине начинается пора весенних праздников и длительных выходных.

Сегодня в Украине отмечается День труда - международный праздник, посвященный борьбе рабочих за 8-часовой трудовой день. В Советском Союзе праздник 1 мая имел идеологическую роль, но в наши дни его принято отмечать с семьей или на природе. К тому же этот день подарит нам дополнительный выходной в понедельник 3 мая. Поделиться праздничным настроением с родными и настроиться на отдых вам помогут картинки и поздравления с 1 мая, которые собрал УНИАН.

Поздравления с Днем труда

С первым семечком в земле

И с букашкой на земле!

С силой крепкою в ногах

И с работою в руках,

С миром, маем и трудом,

С майским шумом за окном!

Солнце, праздник – Первомай

И весну в окошке!

Мир, любовь и позитив

Нам принес в лукошке.

Мы сегодня поздравляем

С днем известным — с Первым мая!

В дом придут пусть радость, смех,

А в работу — лишь успех.

Пусть не будет труд вам в тягость,

А приносит только радость.

С Днем Весны и с Днем Труда

Поздравляю, господа!

Поздравляю с 1 Мая!

Счастья, радости желаю.

Каждый день пусть будет крут,

Пусть любимым будет труд.

Ведь любимая работа —

Это вовсе не забота.

Это счастье, не беда.

Поздравляю с Днем труда!

В этот чудный день весенний

Классным будет настроенье.

Дней солнечных и теплых череда

Весною долгожданной наступила,

И праздник дружбы, мира и труда

В начале мая всем нам подарила!

Желаем вам удачи, от души!

Согласия, взаимопонимания,

Мгновений светлых, радостей больших,

Пусть оправдаются все ваши ожидания!

Поздравляем с днем труда,

Мира, крепкой дружбы!

Происходит пусть всегда,

Все лишь так, как нужно!

Пусть счастливая звезда

Вас сопровождает,

А надежда никогда

В сердце не растает!

Поздравляю с 1 мая!

День улыбок и весны!

Пусть всегда приносят счастье

Пенье птиц и все цветы!

Пусть сирень благоухает

Под окном твоим всегда,

О весне напоминает

Праздник Мира и Труда!

С днем труда я поздравляю!

Солнца яркого желаю,

Теплых дней, добра, любви,

Сбудутся пускай мечты.

Пусть праздник радость принесет,

И счастье в каждый дом войдет.

Здоровья крепкого, удачи,

И сил побольше всем в придачу!

Поздравляем вас с первым днем мая - Днем труда. Желаем вам радости вдохновенного совместного труда, коллективной сплоченности и единения с теми, кто вам дорог. Смело ставьте перед собой цели и покоряйте вершины. Пусть результаты вашего труда радуют и вдохновляют на дальнейшие свершения.

С Праздником труда, с 1 Мая! Желаю, чтобы труд был посильным, достойным, облагораживающим, добросовестным, честным. Бодрости, света и знаний, эмоциональной насыщенности, результатов, идей, всегда твердо идти по выбранному пути к своей мечте, отбросив лень, не боясь препятствий, преодолевая преграды. Пусть воздастся по делам и заслугам!

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С праздником всех трудолюбивых! Пусть любое дело закончится успехом и перспективными предложениями на будущее. Творите, любите, мечтайте, вдохновляйтесь, изучайте что-то новое, захватывающее. Больше светлых дней, улыбок, меньше разочарований!

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Автор: Екатерина Пулатова