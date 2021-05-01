Сегодня в Украине отмечается День труда - международный праздник, посвященный борьбе рабочих за 8-часовой трудовой день. В Советском Союзе праздник 1 мая имел идеологическую роль, но в наши дни его принято отмечать с семьей или на природе. К тому же этот день подарит нам дополнительный выходной в понедельник 3 мая. Поделиться праздничным настроением с родными и настроиться на отдых вам помогут картинки и поздравления с 1 мая, которые собрал УНИАН.
Поздравления с Днем труда
С первым семечком в земле
И с букашкой на земле!
С силой крепкою в ногах
И с работою в руках,
С миром, маем и трудом,
С майским шумом за окном!
Солнце, праздник – Первомай
И весну в окошке!
Мир, любовь и позитив
Нам принес в лукошке.
Мы сегодня поздравляем
С днем известным — с Первым мая!
В дом придут пусть радость, смех,
А в работу — лишь успех.
Пусть не будет труд вам в тягость,
А приносит только радость.
С Днем Весны и с Днем Труда
Поздравляю, господа!
Поздравляю с 1 Мая!
Счастья, радости желаю.
Каждый день пусть будет крут,
Пусть любимым будет труд.
Ведь любимая работа —
Это вовсе не забота.
Это счастье, не беда.
Поздравляю с Днем труда!
В этот чудный день весенний
Классным будет настроенье.
Дней солнечных и теплых череда
Весною долгожданной наступила,
И праздник дружбы, мира и труда
В начале мая всем нам подарила!
Желаем вам удачи, от души!
Согласия, взаимопонимания,
Мгновений светлых, радостей больших,
Пусть оправдаются все ваши ожидания!
Поздравляем с днем труда,
Мира, крепкой дружбы!
Происходит пусть всегда,
Все лишь так, как нужно!
Пусть счастливая звезда
Вас сопровождает,
А надежда никогда
В сердце не растает!
Поздравляю с 1 мая!
День улыбок и весны!
Пусть всегда приносят счастье
Пенье птиц и все цветы!
Пусть сирень благоухает
Под окном твоим всегда,
О весне напоминает
Праздник Мира и Труда!
С днем труда я поздравляю!
Солнца яркого желаю,
Теплых дней, добра, любви,
Сбудутся пускай мечты.
Пусть праздник радость принесет,
И счастье в каждый дом войдет.
Здоровья крепкого, удачи,
И сил побольше всем в придачу!
Поздравляем вас с первым днем мая - Днем труда. Желаем вам радости вдохновенного совместного труда, коллективной сплоченности и единения с теми, кто вам дорог. Смело ставьте перед собой цели и покоряйте вершины. Пусть результаты вашего труда радуют и вдохновляют на дальнейшие свершения.
С Праздником труда, с 1 Мая! Желаю, чтобы труд был посильным, достойным, облагораживающим, добросовестным, честным. Бодрости, света и знаний, эмоциональной насыщенности, результатов, идей, всегда твердо идти по выбранному пути к своей мечте, отбросив лень, не боясь препятствий, преодолевая преграды. Пусть воздастся по делам и заслугам!
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С праздником всех трудолюбивых! Пусть любое дело закончится успехом и перспективными предложениями на будущее. Творите, любите, мечтайте, вдохновляйтесь, изучайте что-то новое, захватывающее. Больше светлых дней, улыбок, меньше разочарований!
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