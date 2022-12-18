Как поздравить с Днем святого Николая и что пожелать родным - узнайте в материале УНИАН.

День святого Николая 2022 отмечается 19 декабря, несмотря на слухи о том, что праздник могут перенести на 6 число. УНИАН собрал лучшие короткие поздравления с Днем святого Николая и яркие открытки для ваших близких.

Также мы напоминаем, что 25 декабря верующие празднуют католическое Рождество 2022 в Украине и мире.

Поздравления с Днем святого Николая - картинки и пожелания

Пусть Святитель Николай

Видео дня

Превращает будни в рай,

Чтобы горя не случалось,

Всё, что в планах, получалось.

Чтоб своей рукой чудесной

Снял печаль, волненья, стрессы,

Счастье в душу поселил

И от бед тебя хранил!

Поздравляю с Днём святого Николая! Пусть чаще в жизни случаются чудеса, а ты никогда не теряй в них веру! Пусть настроение всегда будет праздничным. Пусть твоя жизнь будет счастливой. Желаю добра, радости, светлых надежд, искренней любви родных. Пусть святой Николай подарит крепкое здоровье, достаток, мир и душевное тепло!

С Днем святого Николая

От души я поздравляю!

Пожелать хочу добра,

Мира, счастья и тепла!

Николай пусть принесет

Много радостных хлопот!

Пусть здоровье не подводит,

А удача рядом ходит!

Поздравляю тебя с Днем святого Николая! Желаю, чтобы он со своими Ангелами-помощниками принес тебе огромное счастье, пусть сбудутся все твои мечты - и большие, и маленькие! Пусть солнышко согревает тебя, а родные люди любят и берегут! Пусть крепким будет здоровье, а слезы блестят на глазах только от радости! Пусть будет все прекрасно каждый день и каждый час твоей жизни!

С Днем святого Николая

Я сердечно поздравляю!

Бородатый старичок

Принесет пусть сундучок.

В нем - добра, любви, удачи

И здоровья вам в придачу,

А еще - улыбок, смеха

И достатка, и успеха.

С Днем Чудотворца Небесного, с Днем святого Николая! Мира, добра, уюта вашему дому. Здоровья, процветания вам и вашим близким. Пусть святой убережет от всего плохого, подарит радость и поселит любовь в ваших сердцах!

С Днем святого Николая!

Пусть в делах он помогает,

Счастье и здоровье дарит

И в беде вас не оставит.

Пусть избавит от невзгод,

Много радости пошлет.

Поздравляю с большим христианским праздником - Днем святого Николая. Пускай он охраняет ваш дом от зла и бед, приносит благополучие и любовь, покровительствует в дороге и путешествиях. Пускай Николай-Чудотворец слышит ваши молитвы и наполнит жизнь большими и маленькими чудесами!

В День святого Николая

Большого счастья я желаю,

Пусть Николай святой придет

И лишь добро всем принесет,

А также радость и удачу,

Здоровья крепкого в придачу,

Побольше денег и достатка,

Чтоб всем жилось легко и сладко!

Поздравляю с Днём святого Николая! Желаю только светлых полос в жизни, только добрых людей рядом, только хороших поступков. Желаю, чтобы Николай Чудотворец помогал в минуты трудностей и отчаяния. Желаю, чтобы твоё сердце всегда верило в чудеса, а судьба оправдывала всякие твои надежды.

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