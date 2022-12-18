День святого Николая 2022 отмечается 19 декабря, несмотря на слухи о том, что праздник могут перенести на 6 число. УНИАН собрал лучшие короткие поздравления с Днем святого Николая и яркие открытки для ваших близких.
Также мы напоминаем, что 25 декабря верующие празднуют католическое Рождество 2022 в Украине и мире.
Поздравления с Днем святого Николая - картинки и пожелания
Пусть Святитель Николай
Превращает будни в рай,
Чтобы горя не случалось,
Всё, что в планах, получалось.
Чтоб своей рукой чудесной
Снял печаль, волненья, стрессы,
Счастье в душу поселил
И от бед тебя хранил!
Поздравляю с Днём святого Николая! Пусть чаще в жизни случаются чудеса, а ты никогда не теряй в них веру! Пусть настроение всегда будет праздничным. Пусть твоя жизнь будет счастливой. Желаю добра, радости, светлых надежд, искренней любви родных. Пусть святой Николай подарит крепкое здоровье, достаток, мир и душевное тепло!
С Днем святого Николая
От души я поздравляю!
Пожелать хочу добра,
Мира, счастья и тепла!
Николай пусть принесет
Много радостных хлопот!
Пусть здоровье не подводит,
А удача рядом ходит!
Поздравляю тебя с Днем святого Николая! Желаю, чтобы он со своими Ангелами-помощниками принес тебе огромное счастье, пусть сбудутся все твои мечты - и большие, и маленькие! Пусть солнышко согревает тебя, а родные люди любят и берегут! Пусть крепким будет здоровье, а слезы блестят на глазах только от радости! Пусть будет все прекрасно каждый день и каждый час твоей жизни!
С Днем святого Николая
Я сердечно поздравляю!
Бородатый старичок
Принесет пусть сундучок.
В нем - добра, любви, удачи
И здоровья вам в придачу,
А еще - улыбок, смеха
И достатка, и успеха.
С Днем Чудотворца Небесного, с Днем святого Николая! Мира, добра, уюта вашему дому. Здоровья, процветания вам и вашим близким. Пусть святой убережет от всего плохого, подарит радость и поселит любовь в ваших сердцах!
С Днем святого Николая!
Пусть в делах он помогает,
Счастье и здоровье дарит
И в беде вас не оставит.
Пусть избавит от невзгод,
Много радости пошлет.
Поздравляю с большим христианским праздником - Днем святого Николая. Пускай он охраняет ваш дом от зла и бед, приносит благополучие и любовь, покровительствует в дороге и путешествиях. Пускай Николай-Чудотворец слышит ваши молитвы и наполнит жизнь большими и маленькими чудесами!
В День святого Николая
Большого счастья я желаю,
Пусть Николай святой придет
И лишь добро всем принесет,
А также радость и удачу,
Здоровья крепкого в придачу,
Побольше денег и достатка,
Чтоб всем жилось легко и сладко!
Поздравляю с Днём святого Николая! Желаю только светлых полос в жизни, только добрых людей рядом, только хороших поступков. Желаю, чтобы Николай Чудотворец помогал в минуты трудностей и отчаяния. Желаю, чтобы твоё сердце всегда верило в чудеса, а судьба оправдывала всякие твои надежды.