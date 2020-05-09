День победы над нацизмом: лучшие поздравления с 9 мая в стихах и картинках

Не знаете, как поздравить родных и близких с праздником, тогда вам самое время ознакомиться с нашей подборкой.

В эти дни, 8 и 9 мая, в Украине вспоминают жертв Второй мировой войны.

Чтобы поздравить родных и близких с Днем победы 9 мая, УНИАН собрал для вас лучшие пожелания.

Поздравления в стихах

Читайте также8 мая 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьПобеда нам досталась тяжело,

И горечь той беды на век осталась,

Желаю всем, чтоб счастливо жилось,

И никогда война не повторялась!

***

Пусть небо будет голубым,

Пусть в небе не клубится дым,

Пусть пушки грозные молчат

И пулеметы не строчат,

Чтоб жили люди, города...

Мир нужен на земле всегда!

***

Пусть будет мирным небо над землей,

Цветут сады, и ярко солнце светит!

Благодарим за счастье и покой,

Который подарили вы планете!

***

Вітаємо з Днем Перемоги –

Зі світлим, легендарним святом.

Колись солдати, дякувати Богу,

Її дістали за ціну багату.

З нами разом до вічного вогню

Прийдуть наші онуки й діти,

Щоб вшанувати ветеранів сивину,

Щоб низько до землі вклонитись.

Ми прийдемо до вічного вогню –

Рокам ніколи пам’яті не стерти

Про тих, хто пережив страшну війну,

І хто потрапив у обійми смерті.

***

Читайте такжеДень памяти и примирения: история памятной датыЗнову Вічний вогонь обпікає серця,

Знову спогади давні дають нам неспокій,

Бо шляхам тим воєннім немає кінця,

Йдуть до вас нескінченно солдати крізь роки,

Забираючи друзів в останній політ,

Щоб по їхніх слідах їхні діти ходили…

Тільки вічний вогонь об’єднає усіх,

Щоб вклонитися вам і солдатським могилам.

***

Ми знову прийдемо до вічного вогню,

Рокам ніколи пам'яті не стерти

Про тих, хто пережив страшну війну,

І тих, хто залишивсь в обіймах смерті.

Ми знову прийдемо до Вічного вогню...

Із нами прийдуть і онуки й діти,

Щоб ветеранам до землі вклонитись,

Щоб вшанувати їхню сивину.

Нехай Господь дарує їм літа,

Тепло і затишок, щасливі дні безхмарні.

Нехай щороку зелень молода

Встеляє килимом стежки у завтра.

Поздравления в прозе

С почтением, трепетом и уважением поздравляю с Днем победы! Светлая память тем, кто погиб. Пусть ни одно поколение не узнает скорби, утрат, вражеского гнета. Пусть подвиги, отвага, мужество вдохновляют людей, а праздник оставляет слезы счастья и трогательную радость в сердцах, объединяя души!

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С Днем победы! Пусть весь мир всегда живет в мире, а о войнах напоминает лишь эта дата.

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Читайте такжеМир отмечает годовщину окончания Второй мировой войны (фоторепортаж)С Днем победы! Желаю, чтобы над головой всегда было мирное небо, чтобы этот мир каждый день дарил только счастье, радость, веселые улыбки и звонкий смех детей. Пусть отголоски войны останутся только в книгах и фильмах!

***

С Днем победы! Желаю, чтобы на нашей планете был мир и покой, а в наших сердцах – надежда и радость. И путь великие подвиги наших дедов не будут забыты, пусть наша история продолжает развиваться только на страницах мирного времени. Желаю здоровья, любви, счастья и ярких красок жизни!

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С Днем победы! Крепчайшего здоровья, самых светлых мыслей, позитивного настроения, гармонии, взаимопонимания со всеми, жажды к жизни. Пусть надежда, вера, любовь всегда окрыляют и дают возможность открыться чему-то новому, и улучшить мировоззрение.