День победы над нацизмом: лучшие поздравления с 9 мая в стихах и картинках
В эти дни, 8 и 9 мая, в Украине вспоминают жертв Второй мировой войны.
Чтобы поздравить родных и близких с Днем победы 9 мая, УНИАН собрал для вас лучшие пожелания.
Поздравления в стихах
Читайте также8 мая 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьПобеда нам досталась тяжело,
И горечь той беды на век осталась,
Желаю всем, чтоб счастливо жилось,
И никогда война не повторялась!
***
Пусть небо будет голубым,
Пусть в небе не клубится дым,
Пусть пушки грозные молчат
И пулеметы не строчат,
Чтоб жили люди, города...
Мир нужен на земле всегда!
***
Пусть будет мирным небо над землей,
Цветут сады, и ярко солнце светит!
Благодарим за счастье и покой,
Который подарили вы планете!
***
Вітаємо з Днем Перемоги –
Зі світлим, легендарним святом.
Колись солдати, дякувати Богу,
Її дістали за ціну багату.
З нами разом до вічного вогню
Прийдуть наші онуки й діти,
Щоб вшанувати ветеранів сивину,
Щоб низько до землі вклонитись.
Ми прийдемо до вічного вогню –
Рокам ніколи пам’яті не стерти
Про тих, хто пережив страшну війну,
І хто потрапив у обійми смерті.
***
Читайте такжеДень памяти и примирения: история памятной датыЗнову Вічний вогонь обпікає серця,
Знову спогади давні дають нам неспокій,
Бо шляхам тим воєннім немає кінця,
Йдуть до вас нескінченно солдати крізь роки,
Забираючи друзів в останній політ,
Щоб по їхніх слідах їхні діти ходили…
Тільки вічний вогонь об’єднає усіх,
Щоб вклонитися вам і солдатським могилам.
***
Ми знову прийдемо до вічного вогню,
Рокам ніколи пам'яті не стерти
Про тих, хто пережив страшну війну,
І тих, хто залишивсь в обіймах смерті.
Ми знову прийдемо до Вічного вогню...
Із нами прийдуть і онуки й діти,
Щоб ветеранам до землі вклонитись,
Щоб вшанувати їхню сивину.
Нехай Господь дарує їм літа,
Тепло і затишок, щасливі дні безхмарні.
Нехай щороку зелень молода
Встеляє килимом стежки у завтра.
Поздравления в прозе
С почтением, трепетом и уважением поздравляю с Днем победы! Светлая память тем, кто погиб. Пусть ни одно поколение не узнает скорби, утрат, вражеского гнета. Пусть подвиги, отвага, мужество вдохновляют людей, а праздник оставляет слезы счастья и трогательную радость в сердцах, объединяя души!
***
С Днем победы! Пусть весь мир всегда живет в мире, а о войнах напоминает лишь эта дата.
***
Читайте такжеМир отмечает годовщину окончания Второй мировой войны (фоторепортаж)С Днем победы! Желаю, чтобы над головой всегда было мирное небо, чтобы этот мир каждый день дарил только счастье, радость, веселые улыбки и звонкий смех детей. Пусть отголоски войны останутся только в книгах и фильмах!
***
С Днем победы! Желаю, чтобы на нашей планете был мир и покой, а в наших сердцах – надежда и радость. И путь великие подвиги наших дедов не будут забыты, пусть наша история продолжает развиваться только на страницах мирного времени. Желаю здоровья, любви, счастья и ярких красок жизни!
***
С Днем победы! Крепчайшего здоровья, самых светлых мыслей, позитивного настроения, гармонии, взаимопонимания со всеми, жажды к жизни. Пусть надежда, вера, любовь всегда окрыляют и дают возможность открыться чему-то новому, и улучшить мировоззрение.