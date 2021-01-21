Суть сегодняшнего праздника заключается в том, что во время дружеских объятий люди обмениваются душевным теплом.

Ежегодно 21 января мир отмечает один из самых нежных и теплых праздников – Международный день объятий (International Hug Day).

Читайте такжеВыходные в феврале: сколько будем отдыхать в третий месяц зимыПраздник принадлежит к числу молодых, ведь возник около трех десятилетий назад. Считается, что свое начало он берет из студенческой среды.

Суть праздника заключается в том, что во время дружеских объятий люди обмениваются душевным теплом. Поэтому, согласно традиции, в этот день принято обнимать родственников и друзей, а также незнакомых людей.

УНИАН собрал самые теплые и искренние поздравления с Международным днем объятий, а также красивые и милые картинки и открытки.

Поздравления с Днем объятий в стихах и прозе

***

С днем объятий поздравляю!

Крепко-крепко обнимаю.

И хочу я пожелать

Часто к сердцу прижимать

Дорогих тебе людей.

Сразу станет всем теплей.

Это лучшее лекарство

От хандры — всегда бесплатно!

***

Объятий желаю вам разнообразных:

Приветственных, дружеских, огнеопасных,

Родительских — мягких, начальственных — крепких,

Радушных, спасительных, сильных и цепких,

По-братски ответными, мужскими, надежными,

По-женски нечаянными, осторожными,

Любовных, конечно, горячих и страстных,

Гостеприимных, уютных, прекрасных!

***

В прекрасный праздник — день объятий

Желаю искренних симпатий

Как можно больше испытать,

Добрее, мягче, лучше стать.

Друг с другом чаще обниматься,

В любви и в радости купаться,

Не ссориться и не ворчать,

От жизни счастье получать.

***

Поздравляю с Днем объятий и желаю в этот день при каждой возможности и без любого повода обнимать своих родных, любимых, дорогих и близких людей. Желаю, чтобы каждое объятие было наполнено искренними эмоциями и светлыми чувствами, чтобы каждый такой момент дарил счастье и стимул жизни.

***

Для хорошего настроения и психического здоровья нужно обниматься 8 раз в день. Желаю регулярно перевыполнять эту норму, обниматься с родными, близкими по поводу и без, чтобы ощутить тепло, радость и позитив. Крепко тебя обнимаю и поздравляю с днем объятий!

***

День объятий! Не зевай —

Обнимашки раздавай!

Всех вокруг мы поздравляем —

Всех подряд мы обнимаем.

Сильно, крепко —

Так, как нужно.

Счастья всем,

Любви и дружбы!

***

Предлагаю, не стесняться,

А почаще обниматься,

Чтоб дарить добра частичку

У тебя вошло в привычку!

Ты поверь, тепло другого

В сотни раз важнее слова.

Так что шанс не упускай

И всех близких обнимай!

***

Поздравленья принимай,

Шире руки расставляй.

Обнимашки принимай,

В день объятий — обнимай!

***

День объятий — праздник славный и желаю поскорее найти того, кого хочется искренне и всем сердцем обнять, поделиться своими чувствами! Пусть те, кто дороги вам, всегда будут рядом, счастливые и здоровые!

***

С днём объятий. Пусть каждый день будет наполнен только радостными эмоциями и только искренними объятиями. Желаю крепкого здоровья, крепких сил, крепкой любви и крепкой дружбы в жизни, чтобы каждому дорогому человеку можно было как можно чаще дарить свои крепкие объятия.

С Днем объятий – открытки и картинки

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Автор: Алина Вишневская