Ежегодно 21 января мир отмечает один из самых нежных и теплых праздников – Международный день объятий (International Hug Day).
Читайте такжеВыходные в феврале: сколько будем отдыхать в третий месяц зимыПраздник принадлежит к числу молодых, ведь возник около трех десятилетий назад. Считается, что свое начало он берет из студенческой среды.
Суть праздника заключается в том, что во время дружеских объятий люди обмениваются душевным теплом. Поэтому, согласно традиции, в этот день принято обнимать родственников и друзей, а также незнакомых людей.
УНИАН собрал самые теплые и искренние поздравления с Международным днем объятий, а также красивые и милые картинки и открытки.
Поздравления с Днем объятий в стихах и прозе
***
С днем объятий поздравляю!
Крепко-крепко обнимаю.
И хочу я пожелать
Часто к сердцу прижимать
Дорогих тебе людей.
Сразу станет всем теплей.
Это лучшее лекарство
От хандры — всегда бесплатно!
***
Объятий желаю вам разнообразных:
Приветственных, дружеских, огнеопасных,
Родительских — мягких, начальственных — крепких,
Радушных, спасительных, сильных и цепких,
По-братски ответными, мужскими, надежными,
По-женски нечаянными, осторожными,
Любовных, конечно, горячих и страстных,
Гостеприимных, уютных, прекрасных!
***
В прекрасный праздник — день объятий
Желаю искренних симпатий
Как можно больше испытать,
Добрее, мягче, лучше стать.
Друг с другом чаще обниматься,
В любви и в радости купаться,
Не ссориться и не ворчать,
От жизни счастье получать.
***
Поздравляю с Днем объятий и желаю в этот день при каждой возможности и без любого повода обнимать своих родных, любимых, дорогих и близких людей. Желаю, чтобы каждое объятие было наполнено искренними эмоциями и светлыми чувствами, чтобы каждый такой момент дарил счастье и стимул жизни.
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Для хорошего настроения и психического здоровья нужно обниматься 8 раз в день. Желаю регулярно перевыполнять эту норму, обниматься с родными, близкими по поводу и без, чтобы ощутить тепло, радость и позитив. Крепко тебя обнимаю и поздравляю с днем объятий!
***
День объятий! Не зевай —
Обнимашки раздавай!
Всех вокруг мы поздравляем —
Всех подряд мы обнимаем.
Сильно, крепко —
Так, как нужно.
Счастья всем,
Любви и дружбы!
***
Предлагаю, не стесняться,
А почаще обниматься,
Чтоб дарить добра частичку
У тебя вошло в привычку!
Ты поверь, тепло другого
В сотни раз важнее слова.
Так что шанс не упускай
И всех близких обнимай!
***
Поздравленья принимай,
Шире руки расставляй.
Обнимашки принимай,
В день объятий — обнимай!
***
День объятий — праздник славный и желаю поскорее найти того, кого хочется искренне и всем сердцем обнять, поделиться своими чувствами! Пусть те, кто дороги вам, всегда будут рядом, счастливые и здоровые!
***
С днём объятий. Пусть каждый день будет наполнен только радостными эмоциями и только искренними объятиями. Желаю крепкого здоровья, крепких сил, крепкой любви и крепкой дружбы в жизни, чтобы каждому дорогому человеку можно было как можно чаще дарить свои крепкие объятия.
С Днем объятий – открытки и картинки
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