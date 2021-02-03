Сегодня православная церковь почитает двух Максимов - преподобного Максима Исповедника, монаха Хриспопольского монастыря, и святого Максима Грека. Максим Грек - это выдающийся богослов, филолог и публицист времен Руси, который написал множество философских, литературных и религиозных работ.
Максим - это уверенный в себе и категоричный мужчина. Он умеет преподносить себя и нравиться людям. У него много друзей и поклонниц среди девушек. Он часто может совершать поступки ради выгоды, но также способен на сострадание. Сегодня стоит поздравить с именинами всех обладателей этого гордого имени.
Поздравления с именинами Максима
Желаю тебе, Максим, чтобы жизнь дарила только приятные сюрпризы, наполнялась счастьем, радостью и успехом! Пускай твои заветные мечты и цели сбываются, ведь ты этого достоин! Люби всем сердцем и получай эту любовь вдвойне, будь хорошим другом и имей много верных друзей, твори добро и оно вернется сторицей!
Максим, тебя мы поздравляем!
Удачи, радости желаем,
Пусть будет в жизни всё прекрасно.
Живи счастливо, безопасно.
Желаем жить тебе с любовью.
И крепким будет пусть здоровье,
Чудесным самым — настроенье,
А нескончаемым — веселье.
В этом мире нет Максима
Лучше, круче и сильней,
Чем Максим наш очень милый!
Каждый день с ним веселей.
Максимум бери с вершины,
Максимум от жизни всей.
Пусть удача для Максима
Будет первой из друзей!
Пусть победы все красивы
И шикарная судьба.
Сказочных открытий мира,
Чтоб цвела твоя душа!
Максим, тебя я поздравляю,
И силы я тебе желаю,
Чтоб всех свернул в бараний рог,
А друг всегда в беде помог.
И чтобы мужества вагон,
В кармане денег миллион,
Нет страха, нет и неудачи,
Большой желаю тебе дачи.
Чтобы любил и был любим,
И в жизни так необходим,
Пусть все вершины покоришь,
И никогда не загрустишь.
У Максима - именины,
Поздравляем мы Максима!
Счастлив будь, людьми любим,
Ангелом своим храним.
Как Максим Грек будь умён,
И заботой окружен!
Чтобы вырваться вперед
И достичь больших высот!
С днем рождения, Максим! Пусть у тебя всё и всегда будет по максимуму — в жизни ли, в материальных благах, в достижениях или хобби. Желаю от всего сердца добиться успехов повсюду, где бы тебе хотелось блистать. Пусть удача всегда улыбается, а беды и несчастья обходят десятой дорогой тебя и твоих близких.
Максим, желаю счастья максимум,
Любви тебе и много радости,
Твоим желаньям - исполняться,
Твоей удаче – улыбаться.
Желаю счастья безграничного,
И поведения приличного,
Ведь твой день ангела пришел,
Пускай от яств ломится стол!
Поздравляю, Максим. Желаю использовать свои возможности по максимуму. Желаю никогда не отступать от начатого дела. Желаю всегда стремиться к успеху и счастью. Желаю верить в себя. Желаю смотреть на мир глазами доброго, благородного мужчины. Максим, будь сильным и неуязвимым, любимым и везучим.
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