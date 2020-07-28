День крещения Руси: поздравления с Днем крещения Руси

Датой праздника выбрано 28 июля, поскольку именно в этот день православный мир чтит память равноапостольного князя Киевского Владимира Святославовича.

Сегодня, 28 июля, Украина празднует 1032-ю годовщину крещения Руси.

Датой праздника Крещения Руси выбрано 28 июля, поскольку именно в этот день православный мир чтит память равноапостольного князя Киевского Владимира Святославовича. Он, как известно, не только сам обратился в христианство, но и поспособствовал тому, что оно стало государственной религией Киевской Руси.

Согласно летописи, летом 988 года князь Владимир Святославович был крещен в церкви св. Иакова в Херсонесе и женился на сестре византийского императора Анне. В конце лета он с женой вернулся в Киев и приказал всем принять новую веру, а языческих идолов сбросить в Днепр.

Поздравления с Днем крещения Руси

В этот день много лет назад крестилась Русь, и мы поздравляем всех, кто в сердце сохранил святую веру в единого Бога, с этой великой датой! Пусть ваши дома будут теплыми и уютными, гости будут добрыми, мир, благополучие и лад витают вокруг вас, а семейство будет крепким, здоровым и любящим!

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Поздравляю со святым днем, когда Киевская Русь приняла веру христианскую православную! Желаю, чтобы Господь хранил и оберегал тебя от непосильных скорбей и болезней! Чтобы всегда во всем сопутствовала удача, а все дурное и негативное уносилось прочь!

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Поздравляю с Днём крещения Руси и желаю от души большого счастья, крепкой веры, радости души и покоя сердца, светлой надежды, доброй удачи, чистой любви и искренних чувств, крепкого здравия, небесной благодати, праведных деяний и щедрых подарков жизни.

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Поздравляю с Днём крещения Руси и желаю доброго светлого православного пути по жизни, на котором ты будешь встречать только хороших людей. Пусть твоя душа полна будет радости и счастливых надежд, пусть на Руси жилось и будет житься замечательно.

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С Днем крещения Руси!

Пусть вам вера помогает,

Дарит много новых сил

И к успеху продвигает!

Пусть сияет вам всегда

Счастье самым ярким светом,

Не тревожьтесь никогда,

Рой забот уносит ветром!

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Днем крещения Руси!

Пусть Господь вас бережет

От беды, упадка сил

И от множества забот,

Пусть все ясны будут дни

И несут вам красоту,

Море радости, любви,

Кучу счастья, доброту!

Поздравления с крещением руси картинки

Как сообщал УНИАН, более тысячи лет назад произошло важное событие, которое изменило ход истории, ценностные ориентиры и определило судьбу многих поколений украинцев. Речь идет о крещении Киевской Руси. В этом году Украина будет праздновать уже 1032-ю его годовщину.

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