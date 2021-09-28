День генерального директора ежегодно отмечается в Украине, России и странах СНГ ежегодно 28 сентября. Праздник имеет неофициальный статус. Генеральный директор занимается организацией работы, распоряжается бюджетом компании. Без них невозможна слаженная работа команды.
В этот день подчиненные вручают подарки и открытки начальникам. В компаниях проводятся корпоративы и семинары для обмена опытом. У директоров крупных компаний берут интервью. В этот праздник стоит поздравить своего руководителя красивой открыткой.
С Днем генерального директора: поздравления
Совещания, приказы,
Стресс и гонка каждый день,
Ненормированный график
И забыто слово "лень".
Гендиректор все решает,
Он ведь главный, впереди,
Он ответственность большую
Ведь несет за коллектив.
Будьте счастливы, здоровы,
Энергичны, как всегда.
Пусть идеи, мечты, цели
Воплотятся на ура!
***
Вы не простой у нас директор —
Директор генеральный,
От Вас компании зависит
Достаток максимальный.
Вы каждый день решаете
Так много важных дел,
Для Ваших же возможностей —
И это не предел.
Пускай удача множится,
Вершатся чудеса,
И пусть над Вами кружится
Счастливая звезда.
***
Гендиректор наш, сегодня
Мы хотим поздравить вас.
Вы ведете нас к победе,
В деле нашем вы ведь ас.
В этот праздник пожелаем
Сил, идей, идти вперед.
Знаем точно — только с вами
Коллектив не пропадет.
***
Гендиректор, поздравляем
С праздником весомым вас,
Взлетов новых пожелаем,
Чтоб азарт ваш не погас.
Ладилась чтоб вся работа,
В гору чтоб лишь шли дела,
Чтобы миссия большая
И доход большой несла.
***
Поздравляю всех генеральных директоров Украины с праздником. Пусть ваш труд будет отмечен признанием и уважением. Будьте здоровы и полны энергии. Желаю достижения поставленных целей!
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С днем генерального директора! Пусть руководить делами будет легко, чтобы конкуренты боялись, а все вершины были покорены. Пусть растут доходы, растет популярность, а вместе с тем, уверенность в следующем дне!
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С днем генерального директора! Пусть работа на руководящей должности не отнимает столько жизненных сил, времени и энергии. Чтобы уважали работники, ценили, старались продуктивно работать и приносить большую прибыль компании.