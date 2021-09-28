В День генерального директора проводятся корпоративы, а управленцы принимают поздравления.

День генерального директора ежегодно отмечается в Украине, России и странах СНГ ежегодно 28 сентября. Праздник имеет неофициальный статус. Генеральный директор занимается организацией работы, распоряжается бюджетом компании. Без них невозможна слаженная работа команды.

В этот день подчиненные вручают подарки и открытки начальникам. В компаниях проводятся корпоративы и семинары для обмена опытом. У директоров крупных компаний берут интервью. В этот праздник стоит поздравить своего руководителя красивой открыткой.

С Днем генерального директора: поздравления

Совещания, приказы,

Стресс и гонка каждый день,

Ненормированный график

И забыто слово "лень".

Гендиректор все решает,

Он ведь главный, впереди,

Он ответственность большую

Ведь несет за коллектив.

Будьте счастливы, здоровы,

Энергичны, как всегда.

Пусть идеи, мечты, цели

Воплотятся на ура!

***

Вы не простой у нас директор —

Директор генеральный,

От Вас компании зависит

Достаток максимальный.

Вы каждый день решаете

Так много важных дел,

Для Ваших же возможностей —

И это не предел.

Пускай удача множится,

Вершатся чудеса,

И пусть над Вами кружится

Счастливая звезда.

***

Гендиректор наш, сегодня

Мы хотим поздравить вас.

Вы ведете нас к победе,

В деле нашем вы ведь ас.

В этот праздник пожелаем

Сил, идей, идти вперед.

Знаем точно — только с вами

Коллектив не пропадет.

***

Гендиректор, поздравляем

С праздником весомым вас,

Взлетов новых пожелаем,

Чтоб азарт ваш не погас.

Ладилась чтоб вся работа,

В гору чтоб лишь шли дела,

Чтобы миссия большая

И доход большой несла.

***

Поздравляю всех генеральных директоров Украины с праздником. Пусть ваш труд будет отмечен признанием и уважением. Будьте здоровы и полны энергии. Желаю достижения поставленных целей!

***

С днем генерального директора! Пусть руководить делами будет легко, чтобы конкуренты боялись, а все вершины были покорены. Пусть растут доходы, растет популярность, а вместе с тем, уверенность в следующем дне!

***

С днем генерального директора! Пусть работа на руководящей должности не отнимает столько жизненных сил, времени и энергии. Чтобы уважали работники, ценили, старались продуктивно работать и приносить большую прибыль компании.

Автор: Екатерина Пулатова