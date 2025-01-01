Сегодня, 1 января, поздравьте с Днем ангела знакомых Василиев.

Ежегодно 1 января церковь чтит память святителя Василия Великого, который прославился большим количеством христианских изобретений. Украинцы сегодня отмечают народный праздник Василя и Маланки, а юноши посевают у соседей.

Сегодня стоит поздравить знакомых и близких Василиев с Днем ангела. Мы собрали открытки и пожелания, которые можно отправить Василию - он точно будет рад такому поздравлению.

С Днем ангела Василия 2025 - поздравления и картинки

С праздником тебя, Василий,

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Желаю приложить усилий,

Чтобы успехов добиваться

И чтобы жизнью наслаждаться.

Желаю, чтоб мечты сбывались,

Чтоб мысли четко выражались.

Чтоб ты всегда счастливым был,

Чтоб ты красивой жизнью жил.

***

С праздником, Василий! Жить желаем долго

В счастье и достатке, в мире и любви.

Чтоб мечты о лучшем в сердце не умолкли,

Веру и надежду в путь с собой зови!

***

Василий - имя царское,

Весь мир ему - как трон.

Так будь фортуной ласковой

Богато одарён.

Желаем - пусть все ладится

По жизни у тебя.

И много-много радости

Дает судьба, любя.

***

Тебе желаю быть, Василий,

Всегда удачливым во всём,

Пускай любовь тебя обнимет,

Стоит везение за плечом!

Пусть всё, что хочется, приходит,

И будет полной чашей дом,

Успех большой тебя находит,

И счастье ждёт вообще во всём!

***

Будь успешней всех, Василий!

Поздравляю от души,

Жизнь удачей пусть обнимет,

И достаток в дом спешит.

Всё на свете удаётся,

Взгляд сияет, как всегда,

И на сердце светит солнце

Дни и все твои года!

***

Василий, поздравляю! Желаю на жизненном пути ты не знал горя, чтобы каждый новый день ты встречал с улыбкой и вдохновением. Желаю хороших и верных друзей рядом с тобой.

***

С праздником, Василий! Желаю тебе крепкого здоровья, чтоб ты достигал все поставленные цели, чтоб каждый день был полон оптимизма и приятных моментов. Пусть в доме всегда будет уют и гармония!

***

С Днем ангела, Василий! Пусть радостью будет наполнен каждый миг, успех и удача будут идти рука об руку, все печали растворяются в небытие и жизнь обретает совершенно новые и яркие краски!

***

С именинами, Вася! Желаю тебе направлять свою неумную энергию и огромный потенциал в правильное русло. Пусть тебя ждет бесконечное количество возможностей и шансов, семейное счастье, взаимная любовь и финансовая независимость!

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