Ежегодно 1 января церковь чтит память святителя Василия Великого, который прославился большим количеством христианских изобретений. Украинцы сегодня отмечают народный праздник Василя и Маланки, а юноши посевают у соседей.
Сегодня стоит поздравить знакомых и близких Василиев с Днем ангела. Мы собрали открытки и пожелания, которые можно отправить Василию - он точно будет рад такому поздравлению.
С Днем ангела Василия 2025 - поздравления и картинки
С праздником тебя, Василий,
Желаю приложить усилий,
Чтобы успехов добиваться
И чтобы жизнью наслаждаться.
Желаю, чтоб мечты сбывались,
Чтоб мысли четко выражались.
Чтоб ты всегда счастливым был,
Чтоб ты красивой жизнью жил.
***
С праздником, Василий! Жить желаем долго
В счастье и достатке, в мире и любви.
Чтоб мечты о лучшем в сердце не умолкли,
Веру и надежду в путь с собой зови!
***
Василий - имя царское,
Весь мир ему - как трон.
Так будь фортуной ласковой
Богато одарён.
Желаем - пусть все ладится
По жизни у тебя.
И много-много радости
Дает судьба, любя.
***
Тебе желаю быть, Василий,
Всегда удачливым во всём,
Пускай любовь тебя обнимет,
Стоит везение за плечом!
Пусть всё, что хочется, приходит,
И будет полной чашей дом,
Успех большой тебя находит,
И счастье ждёт вообще во всём!
***
Будь успешней всех, Василий!
Поздравляю от души,
Жизнь удачей пусть обнимет,
И достаток в дом спешит.
Всё на свете удаётся,
Взгляд сияет, как всегда,
И на сердце светит солнце
Дни и все твои года!
***
Василий, поздравляю! Желаю на жизненном пути ты не знал горя, чтобы каждый новый день ты встречал с улыбкой и вдохновением. Желаю хороших и верных друзей рядом с тобой.
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С праздником, Василий! Желаю тебе крепкого здоровья, чтоб ты достигал все поставленные цели, чтоб каждый день был полон оптимизма и приятных моментов. Пусть в доме всегда будет уют и гармония!
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С Днем ангела, Василий! Пусть радостью будет наполнен каждый миг, успех и удача будут идти рука об руку, все печали растворяются в небытие и жизнь обретает совершенно новые и яркие краски!
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С именинами, Вася! Желаю тебе направлять свою неумную энергию и огромный потенциал в правильное русло. Пусть тебя ждет бесконечное количество возможностей и шансов, семейное счастье, взаимная любовь и финансовая независимость!