24 мая отмечают именины Михаила.

24 мая свои именины отмечают мальчики и мужчины по имени Михаил. Это имя - одно из самых старинных и известных в мире. У него древнееврейские корни, а переводится как "равный Богу", "Богоподобный". УНИАН собрал лучшие поздравления в день ангела Михаила.

Когда день ангела Михаила по церковному календарю

Именины Михаила отмечают несколько раз в году:

3, 8, 13, 14, 21, 24, 28, 31 января;

16, 17, 18, 26, 27, 28 февраля;

2, 7, 8, 12, 14, 16, 22, 23, 26, 27, 28 марта;

11, 29, 30 апреля;

15, 20, 24 мая;

1, 3, 4, 5, 16, 18, 20, 28, 29 июня;

13, 16, 17, 22, 25 июля;

4, 11, 17, 20, 25, 31 августа;

4, 9, 13, 15, 16, 17, 19, 20 сентября;

1, 3, 5, 10, 13, 14, 15, 17, 27 октября;

2, 20, 21, 23, 27, 29, 30 ноября;

2, 5, 7, 9, 20, 23, 31 декабря.

Это все даты, когда отмечают день ангела Михаила - святые с этим именем почитаются довольно часто.

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День ангела Михаила - поздравления в прозе, стихах и открытках

Миша, Мишка, Михаил,

Мы желаем тебе сил,

Доброты, и героизма,

И по жизни оптимизма!

Чтобы всюду уважали

И при встрече руку жали.

Раз в честь ангела назвали,

Значит, сил тебе придали!

Будь же смелым и веселым,

Бодрым, чутким и здоровым,

Деньги чтоб всегда водились,

Умножались и копились!

***

Желаю тебе от души, Михаил,

Удачи во всём, достижений, побед,

Здоровья стального, энергии, сил,

Чтоб жил ты счастливо и бодро сто лет!

Друзей только верных, любви неземной

И рядом хороших и добрых людей!

Пускай все печали пройдут стороной.

Желаю тебе сотни радостных дней!

***

Миша, пусть здоровье будет крепким и никогда не срывает твои планы. Пусть работа будет по душе и не наводит на тебя тоску. Пусть встречи с друзьями будут радостными и оставляют исключительно позитивные эмоции. А любовь будет только настоящей!

***

Михаил - имя данное Богом,

Будь красив, не суди себя строго.

Властен будь, неподкупен и смел,

Сделай все, что мечтал, что хотел.

Помогай, защищай и не мсти,

Всех кто должен тебе, ты прости,

Будь храним небесами всегда,

Не болей, не грусти никогда.

***

Дорогой Михаил, поздравляю с этим чудесным днём! Желаю тебе улыбки фортуны и верного успеха, отличной работы и бравых интересов жизни, настоящего счастья и искренней любви, доброго здоровья и веселья души.

***

Я желаю, Михаил,

Чтоб с удачей ты дружил,

Чтоб с успехом был на "ты",

Чтоб сбывались все мечты.

Чтобы счастье оседлал,

Чтоб всегда ты побеждал.

И на всё чтоб, Михаил,

У тебя хватало сил!

***

С праздником, Миша! Пусть победы наступают тебе на пятки, не вздумай никогда останавливаться на достигнутом, всегда твердой походкой иди вперед! Всегда помни, что в тебя верят, тебя любят и всегда ждут дома, с теплом и нежностью.

***

Везения и мощных сил,

В поступках только героизма

Тебе желаю, Михаил,

Чтобы успешным быть по жизни!

На процветанье курс держи,

Все цели покоряй со рвеньем.

И покоряй все рубежи

С оптимистичным настроеньем!

***

Поздравляем с Днем ангела замечательного человека, который умеет обворожить своей улыбкой, поделиться хорошим настроением и помочь в любой ситуации! Дорогой Михаил, пускай судьба всегда будет благосклонной к тебе. Желаем всегда находить радость, удовольствие и вкус к жизни. Пускай она всегда будет наполнена успехом, победами и добром!

Ранее мы также рассказывали, какое значение имени Михаил и его характер.

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