24 мая свои именины отмечают мальчики и мужчины по имени Михаил. Это имя - одно из самых старинных и известных в мире. У него древнееврейские корни, а переводится как "равный Богу", "Богоподобный". УНИАН собрал лучшие поздравления в день ангела Михаила.
Когда день ангела Михаила по церковному календарю
Именины Михаила отмечают несколько раз в году:
- 3, 8, 13, 14, 21, 24, 28, 31 января;
- 16, 17, 18, 26, 27, 28 февраля;
- 2, 7, 8, 12, 14, 16, 22, 23, 26, 27, 28 марта;
- 11, 29, 30 апреля;
- 15, 20, 24 мая;
- 1, 3, 4, 5, 16, 18, 20, 28, 29 июня;
- 13, 16, 17, 22, 25 июля;
- 4, 11, 17, 20, 25, 31 августа;
- 4, 9, 13, 15, 16, 17, 19, 20 сентября;
- 1, 3, 5, 10, 13, 14, 15, 17, 27 октября;
- 2, 20, 21, 23, 27, 29, 30 ноября;
- 2, 5, 7, 9, 20, 23, 31 декабря.
Это все даты, когда отмечают день ангела Михаила - святые с этим именем почитаются довольно часто.
День ангела Михаила - поздравления в прозе, стихах и открытках
Миша, Мишка, Михаил,
Мы желаем тебе сил,
Доброты, и героизма,
И по жизни оптимизма!
Чтобы всюду уважали
И при встрече руку жали.
Раз в честь ангела назвали,
Значит, сил тебе придали!
Будь же смелым и веселым,
Бодрым, чутким и здоровым,
Деньги чтоб всегда водились,
Умножались и копились!
***
Желаю тебе от души, Михаил,
Удачи во всём, достижений, побед,
Здоровья стального, энергии, сил,
Чтоб жил ты счастливо и бодро сто лет!
Друзей только верных, любви неземной
И рядом хороших и добрых людей!
Пускай все печали пройдут стороной.
Желаю тебе сотни радостных дней!
***
Миша, пусть здоровье будет крепким и никогда не срывает твои планы. Пусть работа будет по душе и не наводит на тебя тоску. Пусть встречи с друзьями будут радостными и оставляют исключительно позитивные эмоции. А любовь будет только настоящей!
***
Михаил - имя данное Богом,
Будь красив, не суди себя строго.
Властен будь, неподкупен и смел,
Сделай все, что мечтал, что хотел.
Помогай, защищай и не мсти,
Всех кто должен тебе, ты прости,
Будь храним небесами всегда,
Не болей, не грусти никогда.
***
Дорогой Михаил, поздравляю с этим чудесным днём! Желаю тебе улыбки фортуны и верного успеха, отличной работы и бравых интересов жизни, настоящего счастья и искренней любви, доброго здоровья и веселья души.
***
Я желаю, Михаил,
Чтоб с удачей ты дружил,
Чтоб с успехом был на "ты",
Чтоб сбывались все мечты.
Чтобы счастье оседлал,
Чтоб всегда ты побеждал.
И на всё чтоб, Михаил,
У тебя хватало сил!
***
С праздником, Миша! Пусть победы наступают тебе на пятки, не вздумай никогда останавливаться на достигнутом, всегда твердой походкой иди вперед! Всегда помни, что в тебя верят, тебя любят и всегда ждут дома, с теплом и нежностью.
***
Везения и мощных сил,
В поступках только героизма
Тебе желаю, Михаил,
Чтобы успешным быть по жизни!
На процветанье курс держи,
Все цели покоряй со рвеньем.
И покоряй все рубежи
С оптимистичным настроеньем!
***
Поздравляем с Днем ангела замечательного человека, который умеет обворожить своей улыбкой, поделиться хорошим настроением и помочь в любой ситуации! Дорогой Михаил, пускай судьба всегда будет благосклонной к тебе. Желаем всегда находить радость, удовольствие и вкус к жизни. Пускай она всегда будет наполнена успехом, победами и добром!
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