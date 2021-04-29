Милые поздравительные строки и яркие картинки в день именин Ирины.

Каждый год 29 апреля свой День ангела отмечают все представительницы прекрасного пола по имени Ирина. Православные верующие в этот день чтят день памяти святой Ирины.

Читайте такжеМайские праздники 2021: когда и сколько дней отдыха получат украинцыИмя Ирина имеет древнегреческое происхождение. Вероятнее всего, оно происходит от имени "Eirene" (Эйрена), принадлежавшего древнегреческой богине мира и покоя. Буквальная трактовка значения данного имени звучит как "мир и покой".

Считается, что женщина с таким именем целеустремленная, расчетливая и прямолинейная. Благодаря основным своим качествам она обычно достигает высот в различных сферах жизни.

УНИАН собрал различные поздравления с Днем ангела Ирины в красивых стихах и прозе, а также в ярких картинках и открытках.

Поздравления с Днем Ирины в стихах и прозе

***

Ирина, прими поздравления,

С Днем ангела от всей души.

Пускай отличным будет настроения,

И непременно станут явью все мечты.

Будь в отличной форме всегда,

Удача пусть выбирает лишь тебя,

Никогда не унывай,

Веру в надежду никогда не теряй.

***

Желаю счастья, синьорина.

Энтузиазма тебе, прекрасная Ирина,

Здоровья, радости, веселья,

Тепла, комфорта, настроения!

***

Милая Иришка, с Днем именин тебя,

Желаем радости, удачи и добра,

Вдохновения от жизни получай,

Никогда не грусти и не унывай.

Будь счастливой и везучей во всём,

Полной чашей пусть будет твой дом,

Будь любимой и желанной всегда,

Судьба пусть щедро наградит сполна.

***

С Днем Ирины поздравляю!

И от всей души желаю

Море счастья и успеха,

Больше радости и смеха.

***

Ирочка, Иринка, с праздником, родная!

Живи на свете весело, бед и слез не зная!

Пусть мечта заветная звездочкой зажжется!

Пусть тебе, родимая, фортуна улыбнется!

В мае пусть соловушка трелью разливается,

Все, что загадаешь, пускай скорей сбывается!

Милая Ирина! Желаю лишь добра!

Пусть счастливой будет всегда твоя пора!

***

Иришка, поздравляю! Желаю тебе ощущать себя желанной и любимой, единственной, уникальной и особенной! Веселой тебе и насыщенной событиями жизни, путешествий и встреч, любви и нежности!

***

Прекрасная Ирина, милая Ирочка, поздравляю тебя. Желаю ромашек нежности и васильков надежды в поле твоей жизни, ярких лучей удачи и радужного сияния счастья на твоём пути. Ирусик, будь неотразима в каждом дне и успешна в любом деле.

***

Иришка, сегодня, в твой день ангела хочу от души пожелать жить с ярким светом радости в душе и с доброй верой в чудеса! Милая Ирочка, пусть каждый день твоей жизни будет наполнен волшебством и магией добра!

***

Поздравляю самую милую девушку на свете Ирину с замечательным праздником – Днем ангела! Пусть он принесет тебе море радости, счастья и тепла, пусть сердце твое наполнится внутренним светом и ликованием! Пусть глаза сияют, а улыбка не покидает уста.

С Днем ангела Ирины - открытки и картинки

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Автор: Иван Бойко