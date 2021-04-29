Каждый год 29 апреля свой День ангела отмечают все представительницы прекрасного пола по имени Ирина. Православные верующие в этот день чтят день памяти святой Ирины.
Читайте такжеМайские праздники 2021: когда и сколько дней отдыха получат украинцыИмя Ирина имеет древнегреческое происхождение. Вероятнее всего, оно происходит от имени "Eirene" (Эйрена), принадлежавшего древнегреческой богине мира и покоя. Буквальная трактовка значения данного имени звучит как "мир и покой".
Считается, что женщина с таким именем целеустремленная, расчетливая и прямолинейная. Благодаря основным своим качествам она обычно достигает высот в различных сферах жизни.
УНИАН собрал различные поздравления с Днем ангела Ирины в красивых стихах и прозе, а также в ярких картинках и открытках.
Поздравления с Днем Ирины в стихах и прозе
***
Ирина, прими поздравления,
С Днем ангела от всей души.
Пускай отличным будет настроения,
И непременно станут явью все мечты.
Будь в отличной форме всегда,
Удача пусть выбирает лишь тебя,
Никогда не унывай,
Веру в надежду никогда не теряй.
***
Желаю счастья, синьорина.
Энтузиазма тебе, прекрасная Ирина,
Здоровья, радости, веселья,
Тепла, комфорта, настроения!
***
Милая Иришка, с Днем именин тебя,
Желаем радости, удачи и добра,
Вдохновения от жизни получай,
Никогда не грусти и не унывай.
Будь счастливой и везучей во всём,
Полной чашей пусть будет твой дом,
Будь любимой и желанной всегда,
Судьба пусть щедро наградит сполна.
***
С Днем Ирины поздравляю!
И от всей души желаю
Море счастья и успеха,
Больше радости и смеха.
***
Ирочка, Иринка, с праздником, родная!
Живи на свете весело, бед и слез не зная!
Пусть мечта заветная звездочкой зажжется!
Пусть тебе, родимая, фортуна улыбнется!
В мае пусть соловушка трелью разливается,
Все, что загадаешь, пускай скорей сбывается!
Милая Ирина! Желаю лишь добра!
Пусть счастливой будет всегда твоя пора!
***
Иришка, поздравляю! Желаю тебе ощущать себя желанной и любимой, единственной, уникальной и особенной! Веселой тебе и насыщенной событиями жизни, путешествий и встреч, любви и нежности!
***
Прекрасная Ирина, милая Ирочка, поздравляю тебя. Желаю ромашек нежности и васильков надежды в поле твоей жизни, ярких лучей удачи и радужного сияния счастья на твоём пути. Ирусик, будь неотразима в каждом дне и успешна в любом деле.
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Иришка, сегодня, в твой день ангела хочу от души пожелать жить с ярким светом радости в душе и с доброй верой в чудеса! Милая Ирочка, пусть каждый день твоей жизни будет наполнен волшебством и магией добра!
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Поздравляю самую милую девушку на свете Ирину с замечательным праздником – Днем ангела! Пусть он принесет тебе море радости, счастья и тепла, пусть сердце твое наполнится внутренним светом и ликованием! Пусть глаза сияют, а улыбка не покидает уста.
С Днем ангела Ирины - открытки и картинки
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