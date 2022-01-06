Что нельзя делать на Рождество и как привлечь удачу в этот праздник - отвечаем на главные вопросы.

7 января православные христиане отмечают светлый праздник Рождество Христово, одно из важнейших событий в церковном календаре. Как и любой другой крупный церковный праздник, Рождество имеет множество примет и запретов. Узнайте о всех обычаях этого дня, чтобы ненароком ничего не нарушить.

Что нельзя делать на Рождество 7 января

Как и во все большие церковные праздники, в Рождество нельзя работать по дому, рукодельничать и убираться. Все домашние дела лучше сделать заранее.

Не рекомендуется купаться в Рождество. Особенно опасно принимать ванну и ходить в баню.

Стрижка 7 января будет неудачной.

Супругам этот праздник лучше воздержаться от интима.

Ни одно блюдо рождественского стола не должно остаться нетронутым. Нужно попробовать всё хотя бы немного.

Ругаться и сквернословить 7 января - к беде.

Этот праздник не подходит для переезда.

Не стоит оставлять на столе пустые тарелки. В них должно хоть что-то лежать.

На Рождество нельзя охотиться и рыбачить, а также резать домашний скот. Убийство живого существа может разгневать Бога.

Что можно делать в Рождество

Читайте такжеРождественские гадания: 11 способов узнать свое будущееВ этот день разрешено заключать брак и венчаться, крестить ребенка, освящать продукты. Можно посетить богослужение или же прочитать молитву дома. На Рождество разрешены алкоголь, мясные и молочные продукты. Снимаются все пищевые ограничения.

На Рождество стоит пригласить к себе домой близких и родителей, либо прийти к ним в гости. Проведите праздник вместе, чтобы Господь благословил вашу семью.

Приметы на Рождество Христово

Если первыми в дом зайдут двое мужчин, то семья весь год будет счастливой. Птичка стучит клювом в окно - к хорошим новостям. Чем более снежное Рождество, тем благополучнее будет год. Звезды ярко сияют - к счастью. Если кошка в Рождество активная, то скоро потеплеет, а если свернулась клубочком, то будет похолодание. Купленная на Рождество вещь прослужит долгое время. Если человек споткнется по дороге в церковь, то скоро заболеет. Посуда разбилась - к ссорам в семье. Если Рождество выпало на пятницу, то зима будет долгой, а весна - поздней.

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