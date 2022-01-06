7 января православные христиане отмечают светлый праздник Рождество Христово, одно из важнейших событий в церковном календаре. Как и любой другой крупный церковный праздник, Рождество имеет множество примет и запретов. Узнайте о всех обычаях этого дня, чтобы ненароком ничего не нарушить.
Что нельзя делать на Рождество 7 января
- Как и во все большие церковные праздники, в Рождество нельзя работать по дому, рукодельничать и убираться. Все домашние дела лучше сделать заранее.
- Не рекомендуется купаться в Рождество. Особенно опасно принимать ванну и ходить в баню.
- Стрижка 7 января будет неудачной.
- Супругам этот праздник лучше воздержаться от интима.
- Ни одно блюдо рождественского стола не должно остаться нетронутым. Нужно попробовать всё хотя бы немного.
- Ругаться и сквернословить 7 января - к беде.
- Этот праздник не подходит для переезда.
- Не стоит оставлять на столе пустые тарелки. В них должно хоть что-то лежать.
- На Рождество нельзя охотиться и рыбачить, а также резать домашний скот. Убийство живого существа может разгневать Бога.
Что можно делать в Рождество
Читайте такжеРождественские гадания: 11 способов узнать свое будущееВ этот день разрешено заключать брак и венчаться, крестить ребенка, освящать продукты. Можно посетить богослужение или же прочитать молитву дома. На Рождество разрешены алкоголь, мясные и молочные продукты. Снимаются все пищевые ограничения.
На Рождество стоит пригласить к себе домой близких и родителей, либо прийти к ним в гости. Проведите праздник вместе, чтобы Господь благословил вашу семью.
Приметы на Рождество Христово
- Если первыми в дом зайдут двое мужчин, то семья весь год будет счастливой.
- Птичка стучит клювом в окно - к хорошим новостям.
- Чем более снежное Рождество, тем благополучнее будет год.
- Звезды ярко сияют - к счастью.
- Если кошка в Рождество активная, то скоро потеплеет, а если свернулась клубочком, то будет похолодание.
- Купленная на Рождество вещь прослужит долгое время.
- Если человек споткнется по дороге в церковь, то скоро заболеет.
- Посуда разбилась - к ссорам в семье.
- Если Рождество выпало на пятницу, то зима будет долгой, а весна - поздней.