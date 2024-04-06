6 апреля в церкви проходит третья поминальная суббота в 2024 году.

Родительская суббота в апреле - это второй поминальный день в период поста, когда православные верующие идут в храм, чтобы помолиться за упокой души умерших близких. Тем, у кого нет возможности посетить церковь, советуют помолиться за упокой родственников дома. Что еще принято делать в родительский день, а от каких дел стоит воздержаться - рассказываем ниже.

Когда родительские субботы во время Великого поста

Поминальные дни в период Великого поста каждый год меняются - они зависят от дат поста и традиционно проходят во вторую, третью и четвертую его субботу. В 2024 году это такие даты:

30 марта - суббота второй седмицы (недели) Великого поста;

6 апреля - суббота третьей седмицы Великого поста;

13 апреля - суббота четвертой седмицы Великого поста.

Суббота выбрана поминальным днем неслучайно - в Ветхом Завете именно этот день упоминается как день покоя. Усопших вспоминают как тех, кто уже нашел покой в Боге и молятся о том, чтобы Господь простил все грехи ушедшим родственникам и близким.

Видео дня

Родительская суббота - как поминать

В особый поминальный день хорошо пойти в храм, подать записку за упокой перед литургией, отстоять службу и помолиться. Но если по какой-то причине нет возможности посетить церковь, то можно помолиться и дома, прочитав специальную молитву.

Обычно также в церковь в этот день несут так называемые "панихидки" - постные продукты, которые оставляют в церкви и раздают нуждающимся. Традиционно в такую панихидку кладут хлеб, воду, растительное масло, сахар, можно также положить крупу, фрукты или что-либо еще из постных продуктов на свое усмотрение.

После службы посещают могилы ушедших, зажигают лампадки и тоже молятся. Можно убрать могилки, причем не только близких, но и какую-то заброшенную - это считается благим делом. Дома, чтобы почтить память ушедших, накрывают поминальные столы.

Что нельзя делать в поминальный день

Есть также и несколько важных запретов дня. В родительскую субботу нельзя:

вспоминать об умерших плохо;

впадать в уныние, много плакать и страдать, уныне - считается одним из смертных грехов;

ругаться, сквернословить;

отказывать в милостыне;

устраивать шумные поминальные трапезы, употреблять алкоголь.

Не следует также оставлять еду на кладбище, тем более - спиртное и сигареты.

На работу в этот день запрета нет, но все таки лучше все важные дела перенести на другое время. Родительская поминальная суббота - это день нашей молитвы, которая помогает умершим обрести покой.

Ранее мы рассказывали, когда будут поминальные дни в 2024 году.

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