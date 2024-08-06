Сегодня церковь отмечает Преображение Господне - один из важнейших в году христианских праздников. В народе это торжество известно как Яблочный Спас. Сегодня обязательно стоит собрать и освятить в церкви домашние яблоки. А также пожелать близким благополучия и Божьего благословения.
Поздравьте родных в Преображение Господне - открытки и пожелания по этому случаю собраны на нашем сайте.
Преображение Господне - поздравления в стихах, прозе и картинках
Преображение Господне
Откроет свет пусть вам сегодня,
Заполнит душу теплотой
Да вас одарит добротой.
Разных плодов спелых вкусите,
А перед тем их освятите.
Возрадуйтесь, молитесь Богу,
Откройте вере вы дорогу.
Комфорт душевный сохраните,
Решительно грех поборите,
Уверенно к мечте идите!
***
Пришло Преображение Господне.
Пускай всех оно порадует сегодня,
Хранит людей пускай от разных бед,
Несет всем благодать и счастья свет!
Я поздравляю с праздником всех вас,
Пусть осчастливит Яблочный вас Спас.
Благословения на долгие года,
Здоровья, силы, мира и добра!
***
С Преображением Господним!
Пусть дарит Яблочный вам Спас
Душевный свет, чтоб быть свободней,
И сил большой-большой запас.
Судьбы вам щедрой и здоровья,
Добра, успехов, теплоты.
Пусть весь ваш путь согрет любовью,
Пусть исполняются мечты.
***
Поздравить всех хочу сегодня
С Преображением Господним!
Встречайте Яблочный вы Спас,
Пусть озарит он светом вас!
Подарит на добро надежду,
Здоровье, мир и благодать,
Но и не забудьте вы, конечно,
Всевышнему любовь отдать.
***
Преображение Господне
Сегодня отмечается,
Пусть ясною погодой
Все дни твои венчаются.
Пусть благодатью высшею
Все дни твои наполнятся,
Добро живёт под крышею,
И все мечты исполнятся!
***
В Преображение желаю
Вам счастья, мира и добра,
Сердца свои откройте нынче
Потоку света и тепла.
Пусть вера ваша крепнет только,
Молитесь - будет все дано,
Жить в мире, радости, смирении
Пускай вам будет суждено.
***
С Преображением Господним
Тебя приветствую сегодня!
Желаю мира, света, теплоты
И исполнения твоей мечты.
Желаю благости и счастья,
И сторонились чтоб тебя ненастья.
Чтоб были ясны небеса,
Блистали счастьем чтоб глаза.
***
С Преображением Господним!
Пусть нежный яблок аромат
Подарит радость, и свободней
Судьба пусть станет от преград.
Здоровья, веры вам, отрады.
Преобразится мир пускай,
Чтоб счастье стало вам наградой,
Чтоб жизнь напоминала рай!
***
С Преображением Господним
Я поздравляю вас, друзья!
Достатка вам желаю в доме,
Чтоб чаша полною была.
Желаю вкусностей различных
И витаминов для души.
Обнов в делах для вас привычных
И пусть господь вас сохранит.
***
От чистого сердца поздравляю с Преображением Господне, пусть яблочный спас наполнит вашу жизнь счастьем, пусть сил и терпения хватает на великие дела, а на сердце всегда живет любовь и радость.
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Сегодня Преображение Господне, Яблочный Спас! Желаю я вам здоровья, гармонии, благополучия. Пусть Господь вас хранит, благодарите его за всё, что вам он даёт. За других вы молитесь, чтобы жили все в мире и семейном уюте. Пусть в этот праздник будут самые сладкие, медовые яблочки, чтобы и жизнь была ваша такой.
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С Преображением Господним или Яблочным Спасом всех поздравляю и желаю душевного умиротворения, успокоения, позитивной жизненной позиции и вкусных, сочных и райских яблок!
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Поздравляю с этим светлым и по-настоящему великим праздником! Преображение Господне наполнит ваши сердца добротой, любовью и прогонит все невзгоды! Это светлый праздник, дарящий надежду и веру, поэтому насладитесь им, как наслаждаетесь свежими августовскими яблочками!
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С Преображением! В этот светлый праздник желаю мира и процветания дому, чтобы родные никогда не знали хворей и напастей, а злые языки никогда не смели навредить или испортить настроение. Пусть ангелы хранят всю Вашу семью.