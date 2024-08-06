6 августа поздравьте с Преображением Господним своих родных и близких.

Сегодня церковь отмечает Преображение Господне - один из важнейших в году христианских праздников. В народе это торжество известно как Яблочный Спас. Сегодня обязательно стоит собрать и освятить в церкви домашние яблоки. А также пожелать близким благополучия и Божьего благословения.

Поздравьте родных в Преображение Господне - открытки и пожелания по этому случаю собраны на нашем сайте.

Преображение Господне - поздравления в стихах, прозе и картинках

Преображение Господне

Видео дня

Откроет свет пусть вам сегодня,

Заполнит душу теплотой

Да вас одарит добротой.

Разных плодов спелых вкусите,

А перед тем их освятите.

Возрадуйтесь, молитесь Богу,

Откройте вере вы дорогу.

Комфорт душевный сохраните,

Решительно грех поборите,

Уверенно к мечте идите!

***

Пришло Преображение Господне.

Пускай всех оно порадует сегодня,

Хранит людей пускай от разных бед,

Несет всем благодать и счастья свет!

Я поздравляю с праздником всех вас,

Пусть осчастливит Яблочный вас Спас.

Благословения на долгие года,

Здоровья, силы, мира и добра!

***

С Преображением Господним!

Пусть дарит Яблочный вам Спас

Душевный свет, чтоб быть свободней,

И сил большой-большой запас.

Судьбы вам щедрой и здоровья,

Добра, успехов, теплоты.

Пусть весь ваш путь согрет любовью,

Пусть исполняются мечты.

***

Поздравить всех хочу сегодня

С Преображением Господним!

Встречайте Яблочный вы Спас,

Пусть озарит он светом вас!

Подарит на добро надежду,

Здоровье, мир и благодать,

Но и не забудьте вы, конечно,

Всевышнему любовь отдать.

***

Преображение Господне

Сегодня отмечается,

Пусть ясною погодой

Все дни твои венчаются.

Пусть благодатью высшею

Все дни твои наполнятся,

Добро живёт под крышею,

И все мечты исполнятся!

***

В Преображение желаю

Вам счастья, мира и добра,

Сердца свои откройте нынче

Потоку света и тепла.

Пусть вера ваша крепнет только,

Молитесь - будет все дано,

Жить в мире, радости, смирении

Пускай вам будет суждено.

***

С Преображением Господним

Тебя приветствую сегодня!

Желаю мира, света, теплоты

И исполнения твоей мечты.

Желаю благости и счастья,

И сторонились чтоб тебя ненастья.

Чтоб были ясны небеса,

Блистали счастьем чтоб глаза.

***

С Преображением Господним!

Пусть нежный яблок аромат

Подарит радость, и свободней

Судьба пусть станет от преград.

Здоровья, веры вам, отрады.

Преобразится мир пускай,

Чтоб счастье стало вам наградой,

Чтоб жизнь напоминала рай!

***

С Преображением Господним

Я поздравляю вас, друзья!

Достатка вам желаю в доме,

Чтоб чаша полною была.

Желаю вкусностей различных

И витаминов для души.

Обнов в делах для вас привычных

И пусть господь вас сохранит.

***

От чистого сердца поздравляю с Преображением Господне, пусть яблочный спас наполнит вашу жизнь счастьем, пусть сил и терпения хватает на великие дела, а на сердце всегда живет любовь и радость.

***

Сегодня Преображение Господне, Яблочный Спас! Желаю я вам здоровья, гармонии, благополучия. Пусть Господь вас хранит, благодарите его за всё, что вам он даёт. За других вы молитесь, чтобы жили все в мире и семейном уюте. Пусть в этот праздник будут самые сладкие, медовые яблочки, чтобы и жизнь была ваша такой.

***

С Преображением Господним или Яблочным Спасом всех поздравляю и желаю душевного умиротворения, успокоения, позитивной жизненной позиции и вкусных, сочных и райских яблок!

***

Поздравляю с этим светлым и по-настоящему великим праздником! Преображение Господне наполнит ваши сердца добротой, любовью и прогонит все невзгоды! Это светлый праздник, дарящий надежду и веру, поэтому насладитесь им, как наслаждаетесь свежими августовскими яблочками!

***

С Преображением! В этот светлый праздник желаю мира и процветания дому, чтобы родные никогда не знали хворей и напастей, а злые языки никогда не смели навредить или испортить настроение. Пусть ангелы хранят всю Вашу семью.

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