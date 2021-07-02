Сегодня православный календарь напоминает о двух датах и призывает помолиться за мучеников Зосиму и Савву, и за брата Господня - Иуду.

Иуда был одним из братьев Иисуса Христа, которые не признавали его божественное существо. Однажды их отец - Иосиф Обручник - делил между сыновьями землю и захотел выдать Иисусу часть земли, хотя он был рожден преестественно от Девы Марии. Братья воспротивились этому, и только Иаков согласился поделить свою долю с Сыном Божьим, за это был назван братом Господним. Позже и Иуда поверил в Спасителя, как в Мессию, и за искренность свою был избран одним из 12 учеников.

Помня свой грех, Иуда не считал себя достойным имени брата Господня и в посланиях именовал себя братом Иакова. По Вознесении Иисуса Христа Иуда отправился с проповедью Евангелия по миру. Писал на греческом языке послания, в которых подробно описывал суть учения Христа.

Был казнен около 80-го года в Армении, где его распяли на кресте и пронзили стрелами.

Какой сегодня церковный праздник - Зосима и Савва Пчельники

Святой Зосима жил во Фракии и состоял на военной службе. Услышав, что христиан преследуют, бросил армию и посвятил себя молитве. Император узнал, что воин предал его, оставив службу и присоединившись к верующим. На суде Зосима отказался принести жертву языческим богам. За это его долго мучили, а потом положили на раскаленное медное ложе. Зосима лег на него, сотворив знамение креста, но остался невредим.

Читайте такжеКогда отмечается Рождество Иоана Предтечи 2021: дата и история великого праздникаПо пути из города император приказал обуть Зосиму в железные сандали, с вбитыми в подошву гвоздями, и повел за собой. Затем мученика заключили в темницу и морили голодом. Всё это время Ангелы помогали ему, давая силы, хлеб и воду. В конце, после того, как Зосима вновь отказался от языческих богов, ему отрубили голову. В сознании наших пращуров он был не отделимым от Соловецкого чудотворца Зосимы, который вместе с чудотворцем Савватием почитается как покровитель пчеловодства.

Приметы 2 июля

Июльский праздник Зосима и Савва Пчельники - это время, когда пчелы собирают пыльцу с растений. Пасечники стараются их не беспокоить. Наши предки в этот день наблюдали за природой:

Пчела полетела на хлеб или фруктовые деревья - будет урожай;

Нарисуйте на листе бумаги пчелу, капните немного меда, сверните и спрячьте рисунок в кошелек - будут водиться деньги;

Пчелы на стенках ульев сидят – к жаре, становятся злее, чаще жалят – к засухе;

Радуга вечером - к хорошей погоде;

Сон с 1 на 2 июля - вещий, исполнится в течение 10 дней.

Что сегодня нельзя делать

Не убивайте пчел, иначе можете накликать на себя сахарный диабет;

Не считайте количество пчел, иначе переведутся. На пасеке вместе с заселенными ульями обязательно размещайте пустые, чтобы кроме хозяина никто не знал, сколько на самом деле пчел;

Не давайте и не продавайте мед, иначе потом сами будете нуждаться;

Не одалживайте деньги.

Что можно делать 2 июля 2021

Беритесь за новые дела, они будут успешными;

Лучший день, чтобы отдать долги, если они есть.

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Автор: Кристина Кащавцева