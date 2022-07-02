Народный праздник 2 июля получил названия Зосима-пчельник, День пасечника.

Христиане отмечают церковный праздник 2 июля в честь святого мученика Зосима. Этот святой считается покровителем пчеловодов, поэтому 2 июля отмечается праздник всех пасечников. Собранный в эту дату мед считается особенно полезным для здоровья.

Сегодня для крепкого здоровья нужно съесть столовую ложку мёда и запить её водой из колодезя. Такое угощение можно дать ребенку. 2 июля - удачный день для гаданий и ритуалов. Девушки могут проводить гадания на мужа.

Что нельзя делать 2 июля

Нельзя считать пчел на пасеке, иначе они переведутся. Строго запрещено убивать пчел сегодня. Продавать мёд сегодня - к убыткам у пасечника, но можно отдать его даром. Сегодня нельзя давать в долг, иначе деньги вам никогда не вернут.

Приметы погоды 2 июля

Какие растения сегодня опыляют пчелы, у тех будет самый большой урожай.

Вечерняя радуга сулит хорошую погоду.

Если кот прячется в прохладное место, то следующие дни будут жаркими.

Дождь в первой половине дня - к затяжному ненастью, во второй половине - к хорошей погоде.

Если до обеда на небе были облака, а после обеда они исчезли, то дожди выпадут нескоро.

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