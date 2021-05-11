Праздник Троицы и День Конституции подарят дополнительные выходные дни в первый месяц лета.

Первый месяц лета 2021 года богат на праздничные даты. Благодаря некоторым из них украинцы получат дополнительные выходные.

Читайте такжеВознесение Господне 2021: дата праздника, что можно и запрещено делатьВ июне будет праздноваться большой христианский праздник – Троица. Он в этом году будет отмечаться 20 июня и является официальным выходным днем. Поскольку день праздника совпадает с выходным днем, этот выходной по украинскому законодательству переносится на ближайший следующий после него рабочий день, то есть 21 июня. Таким образом, украинцев ждет длительный уик-энд – с 19 до 21 июня.

Кроме того, в июне Украина традиционно будет праздновать День Конституции. 28 июня приходится на понедельник. Следовательно, в Украине будет три выходных дня подряд – с 26 до 28 июня.

В целом же в первый месяц лета 2021 года украинцам придется работать 20 дней, однако отдыхать они будут 10 дней.

Основные праздники и памятные даты июня 2021

1 июня - Всемирный день родителей, День защиты детей

- Всемирный день родителей, День защиты детей 4 июня - Международный день невинных детей - жертв агрессии, День хозяйственных судов

- Международный день невинных детей - жертв агрессии, День хозяйственных судов 5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды

- Всемирный день охраны окружающей среды 6 июня - День работников водного хозяйства, День работников местной промышленности, День журналиста

- День работников водного хозяйства, День работников местной промышленности, День журналиста 8 июня - Всемирный день океанов, Международный день домохозяйки и домохозяина

- Всемирный день океанов, Международный день домохозяйки и домохозяина 9 июня - Международный день друзей

- Международный день друзей 10 июня - Вознесение Господне

- Вознесение Господне 12 июня - Всемирный день борьбы с детским трудом, День работников фондового рынка Украины

13 июня - День работников легкой промышленности, День освобождения Мариуполя от российских оккупантов

- День работников легкой промышленности, День освобождения Мариуполя от российских оккупантов 14 июня - Всемирный день донора

- Всемирный день донора 15 июня - День защиты пожилых людей

- День защиты пожилых людей 16 июня - Международный день семейных денежных переводов

- Международный день семейных денежных переводов 17 июня - Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

- Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой 18 июня - День участкового инспектора полиции

- День участкового инспектора полиции 19 июня - День фермера Украины, Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта

- День фермера Украины, Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта 20 июня - День медицинского работника, Всемирный день беженцев, День отца, Троица

- День медицинского работника, Всемирный день беженцев, День отца, 21 июня - День летнего солнцестояния

- День летнего солнцестояния 22 июня - День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине

- День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине 23 июня - День государственной службы ООН День государственной службы Украины

- День государственной службы ООН День государственной службы Украины 25 июня - День таможенной службы Украины, День таможенника Украины, Международный день моряка

- День таможенной службы Украины, День таможенника Украины, Международный день моряка 26 июня - Международный день в поддержку жертв пыток Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота

- Международный день в поддержку жертв пыток Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота 27 июня - День молодежи, Всемирный день рыболовства

- День молодежи, Всемирный день рыболовства 28 июня - День Конституции Украины

- 29 июня - Международный день тропиков

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Автор: Алина Вишневская