Выходные в июне 2021 года / фото ua.depositphotos.com

Первый месяц лета 2021 года богат на праздничные даты. Благодаря некоторым из них украинцы получат дополнительные выходные.

Читайте такжеВознесение Господне 2021: дата праздника, что можно и запрещено делатьВ июне будет праздноваться большой христианский праздник – Троица. Он в этом году будет отмечаться 20 июня и является официальным выходным днем. Поскольку день праздника совпадает с выходным днем, этот выходной по украинскому законодательству переносится на ближайший следующий после него рабочий день, то есть 21 июня. Таким образом, украинцев ждет длительный уик-энд – с 19 до 21 июня.

Кроме того, в июне Украина традиционно будет праздновать День Конституции. 28 июня приходится на понедельник. Следовательно, в Украине будет три выходных дня подряд – с 26 до 28 июня.

В целом же в первый месяц лета 2021 года украинцам придется работать 20 дней, однако отдыхать они будут 10 дней.

Основные праздники и памятные даты июня 2021

  • 1 июня - Всемирный день родителей, День защиты детей
  • 4 июня - Международный день невинных детей - жертв агрессии, День хозяйственных судов
  • 5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды
  • 6 июня - День работников водного хозяйства, День работников местной промышленности, День журналиста
  • 8 июня - Всемирный день океанов, Международный день домохозяйки и домохозяина
  • 9 июня - Международный день друзей
  • 10 июня - Вознесение Господне
  • 12 июня - Всемирный день борьбы с детским трудом, День работников фондового рынка Украины
Сколько будут отдыхать украинцы на Троицу и День Конституции 2021 / фото REUTERS
  • 13 июня - День работников легкой промышленности, День освобождения Мариуполя от российских оккупантов
  • 14 июня - Всемирный день донора
  • 15 июня - День защиты пожилых людей
  • 16 июня - Международный день семейных денежных переводов
  • 17 июня - Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
  • 18 июня - День участкового инспектора полиции
  • 19 июня - День фермера Украины, Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта
  • 20 июня - День медицинского работника, Всемирный день беженцев, День отца, Троица
  • 21 июня - День летнего солнцестояния
  • 22 июня - День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине
  • 23 июня - День государственной службы ООН День государственной службы Украины
  • 25 июня - День таможенной службы Украины, День таможенника Украины, Международный день моряка
  • 26 июня - Международный день в поддержку жертв пыток Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота
  • 27 июня - День молодежи, Всемирный день рыболовства
  • 28 июня - День Конституции Украины
  • 29 июня - Международный день тропиков
Календарь праздников и выходных в июне 2021 / фото kalendari.co.ua

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Автор: Алина Вишневская