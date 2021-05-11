Первый месяц лета 2021 года богат на праздничные даты. Благодаря некоторым из них украинцы получат дополнительные выходные.
Читайте такжеВознесение Господне 2021: дата праздника, что можно и запрещено делатьВ июне будет праздноваться большой христианский праздник – Троица. Он в этом году будет отмечаться 20 июня и является официальным выходным днем. Поскольку день праздника совпадает с выходным днем, этот выходной по украинскому законодательству переносится на ближайший следующий после него рабочий день, то есть 21 июня. Таким образом, украинцев ждет длительный уик-энд – с 19 до 21 июня.
Кроме того, в июне Украина традиционно будет праздновать День Конституции. 28 июня приходится на понедельник. Следовательно, в Украине будет три выходных дня подряд – с 26 до 28 июня.
В целом же в первый месяц лета 2021 года украинцам придется работать 20 дней, однако отдыхать они будут 10 дней.
Основные праздники и памятные даты июня 2021
- 1 июня - Всемирный день родителей, День защиты детей
- 4 июня - Международный день невинных детей - жертв агрессии, День хозяйственных судов
- 5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды
- 6 июня - День работников водного хозяйства, День работников местной промышленности, День журналиста
- 8 июня - Всемирный день океанов, Международный день домохозяйки и домохозяина
- 9 июня - Международный день друзей
- 10 июня - Вознесение Господне
- 12 июня - Всемирный день борьбы с детским трудом, День работников фондового рынка Украины
- 13 июня - День работников легкой промышленности, День освобождения Мариуполя от российских оккупантов
- 14 июня - Всемирный день донора
- 15 июня - День защиты пожилых людей
- 16 июня - Международный день семейных денежных переводов
- 17 июня - Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
- 18 июня - День участкового инспектора полиции
- 19 июня - День фермера Украины, Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта
- 20 июня - День медицинского работника, Всемирный день беженцев, День отца, Троица
- 21 июня - День летнего солнцестояния
- 22 июня - День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине
- 23 июня - День государственной службы ООН День государственной службы Украины
- 25 июня - День таможенной службы Украины, День таможенника Украины, Международный день моряка
- 26 июня - Международный день в поддержку жертв пыток Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота
- 27 июня - День молодежи, Всемирный день рыболовства
- 28 июня - День Конституции Украины
- 29 июня - Международный день тропиков
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