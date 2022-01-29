В третьем месяце зимы православные христиане отметят несколько важных религиозных событий. Среди них Сретение Господне, Мясопустная седмица, Поминальная родительская суббота и начало праздника Масленица. УНИАН подробно расскажет, на какие даты приходятся эти события.
Ранее мы составляли подробный календарь, в котором обозначены выходные и праздники в феврале 2022.
Православный календарь на февраль - перечень дат
1 февраля - день памяти преподобного Макария Великого.
2 февраля - честь памяти преподобного Евфимия Великого.
3 февраля - день памяти преподобного Максима-исповедника.
4 февраля - день святого апостола Тимофея.
5 февраля - честь памяти священномучеников Климента и Агафангела.
6 февраля - день памяти преподобной Ксении.
7 февраля - день иконы Божией Матери "Утоли моя печали" и честь памяти святителя Григория Богослова.
8 февраля - день памяти преподобных Ксенофонта, жены его Марии и сынов их Аркадия и Иоанна.
9 февраля - перенос мощей святителя Иоанна Златоуста.
10 февраля - день памяти преподобного Ефрема Сирийца.
11 февраля - перенос мощей священномученика Игнатия Богоносца.
12 февраля - Собор вселенских учителей и святителей: Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста.
13 февраля - Бессеребряные мученики Кир и Иоанн и с ними мученицы Афанасия и дочери ее: Феодотия, Феоктиста и Евдоксия.
14 февраля - Седмица мытаря и фарисея (до 20 февраля).
15 февраля - великий праздник Сретения Господня.
16 февраля - день памяти праведного Симеона и Анны пророчицы.
17 февраля - честь памяти преподобного Исидора Пелусиотского.
18 февраля - иконы Божией Матери "Взыскание погибших", мученицы Агафьи.
19 февраля - память святителя Фотия, патриарха Константинопольского.
20 февраля - день святого Парфения. Неделя о блудном сыне.
21 февраля - день памяти великомученика Федота Стратилата и памяти пророка Захария Серповидца. Мясопустная седмица (до 27 февраля).
Читайте такжеМасленица 2022: дата, история и традиции праздника22 февраля - день памяти мученика Никифора Антиохийского.
23 февраля - день иконы Божией Матери "Огневидная", а также чествование памяти священномученика Харалампия, епископа Магнезийского, мучеников Порфирия, Ваптоса и трех мучениц.
24 февраля - день памяти священномученика Власия Севастийского.
25 февраля - Иверской иконы Божией Матери и чествования памяти Алексия Чудотворца.
26 февраля — Вселенская родительская мясопустная суббота и память преподобного Мартиниана Кесарийского.
27 февраля - день святого равноапостольного Кирилла (Словенского).
28 февраля - день памяти преподобного Пафнутия, затворника Печерского. Начало масляной недели. Сырная сплошная неделя (до 6 марта).