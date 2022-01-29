Какие церковные праздники в феврале важно не пропустить - узнайте на УНИАН.

В третьем месяце зимы православные христиане отметят несколько важных религиозных событий. Среди них Сретение Господне, Мясопустная седмица, Поминальная родительская суббота и начало праздника Масленица. УНИАН подробно расскажет, на какие даты приходятся эти события.

Ранее мы составляли подробный календарь, в котором обозначены выходные и праздники в феврале 2022.

Православный календарь на февраль - перечень дат

1 февраля - день памяти преподобного Макария Великого.

2 февраля - честь памяти преподобного Евфимия Великого.

3 февраля - день памяти преподобного Максима-исповедника.

4 февраля - день святого апостола Тимофея.

5 февраля - честь памяти священномучеников Климента и Агафангела.

6 февраля - день памяти преподобной Ксении.

7 февраля - день иконы Божией Матери "Утоли моя печали" и честь памяти святителя Григория Богослова.

8 февраля - день памяти преподобных Ксенофонта, жены его Марии и сынов их Аркадия и Иоанна.

9 февраля - перенос мощей святителя Иоанна Златоуста.

10 февраля - день памяти преподобного Ефрема Сирийца.

11 февраля - перенос мощей священномученика Игнатия Богоносца.

12 февраля - Собор вселенских учителей и святителей: Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста.

13 февраля - Бессеребряные мученики Кир и Иоанн и с ними мученицы Афанасия и дочери ее: Феодотия, Феоктиста и Евдоксия.

14 февраля - Седмица мытаря и фарисея (до 20 февраля).

15 февраля - великий праздник Сретения Господня.

16 февраля - день памяти праведного Симеона и Анны пророчицы.

17 февраля - честь памяти преподобного Исидора Пелусиотского.

18 февраля - иконы Божией Матери "Взыскание погибших", мученицы Агафьи.

19 февраля - память святителя Фотия, патриарха Константинопольского.

20 февраля - день святого Парфения. Неделя о блудном сыне.

21 февраля - день памяти великомученика Федота Стратилата и памяти пророка Захария Серповидца. Мясопустная седмица (до 27 февраля).

Читайте такжеМасленица 2022: дата, история и традиции праздника22 февраля - день памяти мученика Никифора Антиохийского.

23 февраля - день иконы Божией Матери "Огневидная", а также чествование памяти священномученика Харалампия, епископа Магнезийского, мучеников Порфирия, Ваптоса и трех мучениц.

24 февраля - день памяти священномученика Власия Севастийского.

25 февраля - Иверской иконы Божией Матери и чествования памяти Алексия Чудотворца.

26 февраля — Вселенская родительская мясопустная суббота и память преподобного Мартиниана Кесарийского.

27 февраля - день святого равноапостольного Кирилла (Словенского).

28 февраля - день памяти преподобного Пафнутия, затворника Печерского. Начало масляной недели. Сырная сплошная неделя (до 6 марта).

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