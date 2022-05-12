Какие церковные праздники в мае отмечают православные верующие - узнайте в материале УНИАН.

В апреле христиане отмечали несколько серьезных церковных праздников. Среди них оказалось самое светлое торжество в году - Пасха 2022. Последний месяц весны ознаменуется рядом важных событий. Красная горка, Радуница и память двух святых - Георгия Победоносца и Иоанна Богослова.

Ранее мы составляли лунный календарь на май 2022.

Православный календарь на май 2022

1 мая – Красная горка, день памяти преподобного Иоанна, ученика Григория Декаполита.

Красная горка - старинный праздник первого воскресенья от Пасхи, который на Руси означал начало весенних гуляний и встречу весны. В этот период было принято жениться - считалось, что союз, созданный на Красную горку, будет счастливым.

2 мая – день памяти преподобного Иоанна Печерника.

3 мая – Радоница, день памяти преподобного Теодора Трихины.

Радоница (Радуница) отмечается в первый вторник после пасхальной недели и всегда отмечается после Красной горки. В этот день по языческому обычаю принято навещать умерших на кладбищах, приносить им угощения и поминать их память.

4 мая – день памяти священномученика Януария и других.

5 мая – день памяти преподобного Теодора Сикиота и Виталия.

6 мая – день памяти великомученника Георгия Победоносца.

7 мая – день памяти мученика Саввы Стратилата.

8 мая – день памяти святых жен-мироносиц, а также апостола евангелиста Марка.

9 мая – день памяти священномученика Василия, епископа Амасийского.

10 мая – день памяти священномученика Симеона, епископа Иерусалимского, родственника Господня.

11 мая – день памяти апостолов Ясона и Сосипатра, а также мученика Максима, Дады и других.

12 мая – день памяти девяти мучеников в Кызице, преподобного Мнемона, чудотворца.

13 мая – день памяти апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова.

14 мая – священномученика Макария, митрополита Киевского.

15 мая – день памяти святого Атанасия Великого, архиепископа Александрийского.

16 мая – день памяти мучеников Тимотея и Мавры, а также преподобного Теодосия Печерского.

17 мая – день памяти мученицы Пелагии.

18 мая – день памяти мученицы Ирины, а также преподобного Никифора, игумена Мидийского.

19 мая – день памяти праведного Иова Многострадального.

20 мая – день памяти мученика Акакия и появление Честного Креста в Иерусалиме.

21 мая – день памяти Иоанна Богослова.

22 мая – перенесение мощей Николая Чудотворца.

23 мая – день памяти апостола Симона Зилота.

24 мая – день памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия.

25 мая – день памяти святых Епифания, епископа Кипра и Германа, патриарха Иерусалимского.

26 мая – день памяти мученицы Гликерии.

27 мая – день памяти мученика Исидора.

28 мая – день памяти преподобного Пахомия Великого.

29 мая – день памяти слепонарожденного преподобного Теодора Освященного.

30 мая – день памяти апостола Андроника и других с ним.

31 мая – день памяти мучеников Теодора, Петра, Дионисия, Андрея и других.

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