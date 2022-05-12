В апреле христиане отмечали несколько серьезных церковных праздников. Среди них оказалось самое светлое торжество в году - Пасха 2022. Последний месяц весны ознаменуется рядом важных событий. Красная горка, Радуница и память двух святых - Георгия Победоносца и Иоанна Богослова.
Ранее мы составляли лунный календарь на май 2022.
Православный календарь на май 2022
1 мая – Красная горка, день памяти преподобного Иоанна, ученика Григория Декаполита.
Красная горка - старинный праздник первого воскресенья от Пасхи, который на Руси означал начало весенних гуляний и встречу весны. В этот период было принято жениться - считалось, что союз, созданный на Красную горку, будет счастливым.
2 мая – день памяти преподобного Иоанна Печерника.
3 мая – Радоница, день памяти преподобного Теодора Трихины.
Радоница (Радуница) отмечается в первый вторник после пасхальной недели и всегда отмечается после Красной горки. В этот день по языческому обычаю принято навещать умерших на кладбищах, приносить им угощения и поминать их память.
4 мая – день памяти священномученика Януария и других.
5 мая – день памяти преподобного Теодора Сикиота и Виталия.
6 мая – день памяти великомученника Георгия Победоносца.
7 мая – день памяти мученика Саввы Стратилата.
8 мая – день памяти святых жен-мироносиц, а также апостола евангелиста Марка.
9 мая – день памяти священномученика Василия, епископа Амасийского.
10 мая – день памяти священномученика Симеона, епископа Иерусалимского, родственника Господня.
11 мая – день памяти апостолов Ясона и Сосипатра, а также мученика Максима, Дады и других.
12 мая – день памяти девяти мучеников в Кызице, преподобного Мнемона, чудотворца.
13 мая – день памяти апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова.
14 мая – священномученика Макария, митрополита Киевского.
15 мая – день памяти святого Атанасия Великого, архиепископа Александрийского.
16 мая – день памяти мучеников Тимотея и Мавры, а также преподобного Теодосия Печерского.
17 мая – день памяти мученицы Пелагии.
18 мая – день памяти мученицы Ирины, а также преподобного Никифора, игумена Мидийского.
19 мая – день памяти праведного Иова Многострадального.
20 мая – день памяти мученика Акакия и появление Честного Креста в Иерусалиме.
21 мая – день памяти Иоанна Богослова.
22 мая – перенесение мощей Николая Чудотворца.
23 мая – день памяти апостола Симона Зилота.
24 мая – день памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия.
25 мая – день памяти святых Епифания, епископа Кипра и Германа, патриарха Иерусалимского.
26 мая – день памяти мученицы Гликерии.
27 мая – день памяти мученика Исидора.
28 мая – день памяти преподобного Пахомия Великого.
29 мая – день памяти слепонарожденного преподобного Теодора Освященного.
30 мая – день памяти апостола Андроника и других с ним.
31 мая – день памяти мучеников Теодора, Петра, Дионисия, Андрея и других.