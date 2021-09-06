В 2021 году на 6 сентября выпал праздник Рош ха-Шана 2021 – еврейский Новый год. Как красиво поздравить иудеев – в материале УНИАН.

В этом году праздник Рош ха-Шана выпал на вечер 6 сентября. И продлится до вечера 8 сентября. Это уже 5782-й Новый год у евреев.

Иудеи в этот праздник облачаются в белое, что олицетворяет чистоту их души. А чтобы очистить свои души, проводят обряд ташлих – символично сбрасывают свои грехи в воду.

В праздник Рош а Шана евреям нельзя работать (исключение делается лишь для приготовления еды, особенно сладких блюд) – зато они ходят в синагогу и молятся. Под запрет в этот день также попадает горькая еда, кислая и острая, не принято есть орехи.

И, конечно, главная традиция дня – поздравления с Рош а Шана. В первую очередь иудеи желают друг другу, чтобы их имена были удостоены оказаться в Книге жизни. Также они желают друг другу мира и процветания.

Традиционное поздравления с Рош а Шана на иврите звучит как "Шана това уметука!". А означает эта фраза следующее: "Доброго и сладкого вам года". Еще одно популярное пожелание с Рош ха-Шана на иврите – это "Шана Това!", то есть "Хорошего Вам года!".

Детальнее о традициях праздника читайте в нашем материале Еврейский Новый год 2021: история, традиции и поздравления с Рош ха-Шана.

Открытки с Рош ха-Шана и красивые поздравления

Отмечает еврейский народ

Рош ха-Шана — такой новый год,

Принесет он пускай Вам достатка,

И в семье будет все пусть в порядке,

Пусть с веселою нотой пройдет,

Этот праздник большой Новый год!

***

Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю вас с еврейским новым годом! Пусть этот год будет лучше предыдущего. Здоровья всем нам и удачи!

***

С наступлением нового цикла, с наступлением Рош ха-Шана, пусть мы все будем вписаны в Книгу жизни! Сегодня не просто дата, не просто еще один день и еще один праздник, сегодня тот миг, когда мы прощаемся со старым и переходим к новому. Пусть же наши жизни сияют счастьем и радостью.

***

Пусть будет жизнь послаще меда

И ароматнее цветов,

Пусть будет солнечной погода,

И пусть цветет в душе любовь.

Пусть в Книгу жизни вас запишут,

Пусть вера в вас всегда живет,

Молитвы ваши пусть услышат,

И вечно пусть душа поет.

***

Пришел Рош ха-Шана, пора веселиться и праздновать! Желаю, чтобы в доме были достаток, уют, радость и мир. Пускай каждый день нового года будет ярким, позитивным и светлым. Пусть Небеса хранят всю семью от бед, дарит счастье и гармонию, улыбки и тепло!

Автор: Диана Беловодская