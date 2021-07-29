Утро может быть добрым, если начать его с оригинальной открытки.

Залог хорошего дня - отличное настроение. Получить его просто: нужно выспаться, провести важные утренние ритуалы и настроить себя на позитивный лад. Сегодня предлагаем вам несколько вариантов открыток, с помощью которых вы можете поднять настроение тем, кто вам дорог.

Ранее мы предлагали вам рецепты завтраков на каждый день, чтобы ваше утро было не только радостным, но и сытным.

Доброе утро - самые красивые картинки для любимых

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Автор: Иван Бойко