Что это за праздник - Обрезание Господне и когда его отмечают по новому стилю.

Обрезание Господне - один из великих праздников в православной церкви. В чем его смысл, что важно сделать в этот день и что запрещено, и когда теперь следует праздновать Обрезание согласно новому церковному календарю - рассказываем в материале.

Что такое Обрезание Господне

В этот праздник в церкви вспоминают, как Дева Мария и Иосиф Обручник принесли в храм Сына - там его нарекли Иисусом (это имя Марии указал Ангел) и совершили обряд обрезания. Этот обряд являлся обязательным по ветхозаветному закону для всех мальчиков на их восьмой день жизни, а сама традиция символизировала связь ребенка с Богом и очищение от первородного греха.

Иисусу следовало соблюдать Ветхий Завет, чтобы заслужить доверие людей, и поэтому, имея святую плоть и не подвластный людским страстям, Он покорился предписаниям. В конце I века этот факт отыграл важную роль: когда возникла ересь докетизм (от греческого слова "докео", что означает "казаться"), то ее последователи стали считать Христа не реальным человеком, а призраком или духом, который лишь кажется воплотившимся. Но свидетельство в Евангелие о том, что Иисус прошел обрезание стало доказательством, что плоть Спасителя была осязаемой, а значит и Он был истинно воплощенным.

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Во времена Нового Завета обряд обряд обрезания уступил место таинству Крещения.

Когда Обрезание Господне празднуют по старому и новому стилю

Дата Обрезания Господня привязана к дате Рождества - как уже говорили, Обрезание отмечают на восьмой день после праздника Рождества. В связи с переходом Православной церкви Украины в этом году на новый церковный календарь, все даты непереходящих праздников сдвинулись, и с 14 января Обрезание Господне переносится на 13 дней раньше. То есть, по старому стилю его отмечают 14 января, а по новому Обрезание Господне - 1 января.

Обрезание Господне - что нельзя делать и что нужно

У праздника есть свои традиции и запреты:

нельзя ругаться и злиться, оскорблять других;

нельзя отказывать в помощи;

не разрешается венчаться и проводить светские праздничные мероприятия;

нельзя охотиться и резать скотину;

нельзя злоупотреблять алкоголем и объедаться.

По народным приметам считается, что в этот день лучше не брать и не давать долг, а также говорить и думать о плохом - слова и мысли этого времени вернутся сторицей.

В праздник Обрезания принято собираться всей семьей, просить прощения и прощать. В этот день можно пойти в храм - там совершается всенощное бдение, поставить свечку и помолиться. Считается, что на праздник нужно обязательно помочь нуждающимся - верят, что таким образом можно стать ближе к Господу и очиститься от грехов.

Ранее мы рассказывали, когда будут отмечать Василя и Маланки по новому календарю и нужно готовить щедрую кутью.

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