Какие православные праздники в октябре 2023 будут - даты по новому церковному календарю.

С 1 сентября 2023 Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь. Это значит, что все непереходящие праздники теперь отмечают по новоюлианскому стилю - на 13 дней раньше. На второй месяц осени приходится несколько важных дат и Дмитриевская родительская суббота. Когда и какие церковные праздники в октябре 2023 года будут по новому календарю - рассказываем в материале.

Православный календарь на октябрь 2023 - праздники на каждый день по новоюлианскому календарю

В октябре 2023 не будет великих двунадесятых праздников, но на этот месяц приходится один из великих недвунадесятых (не входящих в 12 самых важных) непереходящих праздников - Покров Пресвятой Богородицы (1 октября по новому стилю).

1 октября - Покров Пресвятой Богородицы .

- . 2 октября - священномученика Киприана, мученицы Иуcтины и мученика Феоктиста.

- священномученика Киприана, мученицы Иуcтины и мученика Феоктиста. 3 октября - священномучеников Дионисия Ареопагита, eпископа Афинского, Рустика пресвитерa и Елевферия диакона.

- священномучеников Дионисия Ареопагита, eпископа Афинского, Рустика пресвитерa и Елевферия диакона. 4 октября - священномученика Иерофея, епископа Афинского.

- священномученика Иерофея, епископа Афинского. 5 октября - преподобной Харитины, княгини Литовской.

- преподобной Харитины, княгини Литовской. 6 октября - апостола Фомы.

- апостола Фомы. 7 октября - мучеников Сергия и Вакха.

- мучеников Сергия и Вакха. 8 октября - преподобной Пелагии.

- преподобной Пелагии. 9 октября - апостола Иакова Алфеева.

- апостола Иакова Алфеева. 10 октября - мучеников Евлампия и Евлампии.

- мучеников Евлампия и Евлампии. 11 октября - апостола от 70-ти Филиппа, Феофана исповедника, епископа Никейского.

- апостола от 70-ти Филиппа, Феофана исповедника, епископа Никейского. 12 октября - мучеников Прова, Тараха и Андроника Аназарвских.

- мучеников Прова, Тараха и Андроника Аназарвских. 13 октября - Иверской иконы Божией Матери.

- Иверской иконы Божией Матери. 14 октября - великомученицы Параскевы Сербской.

- великомученицы Параскевы Сербской. 15 октября - преподобного Евфимия Солунского, а также мученика Лукиана, пресвитера Антиохийского.

- преподобного Евфимия Солунского, а также мученика Лукиана, пресвитера Антиохийского. 16 октября - мученика Лонгина сотника.

- мученика Лонгина сотника. 17 октября - пророка Осии, день Космы и Дамиана, мучеников бессребреников Аравийскиx, преподобномученика Андрея Критского.

- пророка Осии, день Космы и Дамиана, мучеников бессребреников Аравийскиx, преподобномученика Андрея Критского. 18 октября - апостола и евангелиста Луки.

- апостола и евангелиста Луки. 19 октября - пророка Иоиля, мученика Уара и с ним семи учителей христианских.

- пророка Иоиля, мученика Уара и с ним семи учителей христианских. 20 октября - великомученика Артемия Антиохийского.

- великомученика Артемия Антиохийского. 21 октября - святых Илариона Великого и перенесение мощей святителя Илариона, епископа Меглинского; Дмитриевская родительская суббота .

- святых Илариона Великого и перенесение мощей святителя Илариона, епископа Меглинского; . 22 октября - равноапостольного Аверкия, епископа Иерапольского, чудотворца; Семи Ефесских отроков.

- равноапостольного Аверкия, епископа Иерапольского, чудотворца; Семи Ефесских отроков. 23 октября - апостола Иакова, брата Господня.

- апостола Иакова, брата Господня. 24 октября - мученика Арефа и с ним 4299 мучеников; преподобных Арефы, Сисоя и Феофила, затворников Печерских; Иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость".

- мученика Арефа и с ним 4299 мучеников; преподобных Арефы, Сисоя и Феофила, затворников Печерских; Иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость". 25 октября - мучеников Маркиана и Мартирия.

- мучеников Маркиана и Мартирия. 26 октября - великомученика Димитрия Солунского.

- великомученика Димитрия Солунского. 27 октября - преподобного Нестора Летописца Печерского.

- преподобного Нестора Летописца Печерского. 28 октября - великомученицы Параскевы Иконийской, нареченной Пятницы.

- великомученицы Параскевы Иконийской, нареченной Пятницы. 29 октября - преподобномученицы Анастасии Римляныни.

- преподобномученицы Анастасии Римляныни. 30 октября - священномученика Зиновия, епископа Егейского и сестры его Зиновии.

- священномученика Зиновия, епископа Егейского и сестры его Зиновии. 31 октября - преподобных Спиридона и Никодима Печерских.

Принятие нового календарного стиля или сохранение старого остается правом религиозных общин и монастырей.

Видео дня

Ранее мы публиковали новый календарь праздников 2024 - когда будем отмечать их в следующем году.

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