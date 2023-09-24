С 1 сентября 2023 Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь. Это значит, что все непереходящие праздники теперь отмечают по новоюлианскому стилю - на 13 дней раньше. На второй месяц осени приходится несколько важных дат и Дмитриевская родительская суббота. Когда и какие церковные праздники в октябре 2023 года будут по новому календарю - рассказываем в материале.
Православный календарь на октябрь 2023 - праздники на каждый день по новоюлианскому календарю
В октябре 2023 не будет великих двунадесятых праздников, но на этот месяц приходится один из великих недвунадесятых (не входящих в 12 самых важных) непереходящих праздников - Покров Пресвятой Богородицы (1 октября по новому стилю).
- 1 октября - Покров Пресвятой Богородицы.
- 2 октября - священномученика Киприана, мученицы Иуcтины и мученика Феоктиста.
- 3 октября - священномучеников Дионисия Ареопагита, eпископа Афинского, Рустика пресвитерa и Елевферия диакона.
- 4 октября - священномученика Иерофея, епископа Афинского.
- 5 октября - преподобной Харитины, княгини Литовской.
- 6 октября - апостола Фомы.
- 7 октября - мучеников Сергия и Вакха.
- 8 октября - преподобной Пелагии.
- 9 октября - апостола Иакова Алфеева.
- 10 октября - мучеников Евлампия и Евлампии.
- 11 октября - апостола от 70-ти Филиппа, Феофана исповедника, епископа Никейского.
- 12 октября - мучеников Прова, Тараха и Андроника Аназарвских.
- 13 октября - Иверской иконы Божией Матери.
- 14 октября - великомученицы Параскевы Сербской.
- 15 октября - преподобного Евфимия Солунского, а также мученика Лукиана, пресвитера Антиохийского.
- 16 октября - мученика Лонгина сотника.
- 17 октября - пророка Осии, день Космы и Дамиана, мучеников бессребреников Аравийскиx, преподобномученика Андрея Критского.
- 18 октября - апостола и евангелиста Луки.
- 19 октября - пророка Иоиля, мученика Уара и с ним семи учителей христианских.
- 20 октября - великомученика Артемия Антиохийского.
- 21 октября - святых Илариона Великого и перенесение мощей святителя Илариона, епископа Меглинского; Дмитриевская родительская суббота.
- 22 октября - равноапостольного Аверкия, епископа Иерапольского, чудотворца; Семи Ефесских отроков.
- 23 октября - апостола Иакова, брата Господня.
- 24 октября - мученика Арефа и с ним 4299 мучеников; преподобных Арефы, Сисоя и Феофила, затворников Печерских; Иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость".
- 25 октября - мучеников Маркиана и Мартирия.
- 26 октября - великомученика Димитрия Солунского.
- 27 октября - преподобного Нестора Летописца Печерского.
- 28 октября - великомученицы Параскевы Иконийской, нареченной Пятницы.
- 29 октября - преподобномученицы Анастасии Римляныни.
- 30 октября - священномученика Зиновия, епископа Егейского и сестры его Зиновии.
- 31 октября - преподобных Спиридона и Никодима Печерских.
Принятие нового календарного стиля или сохранение старого остается правом религиозных общин и монастырей.
Ранее мы публиковали новый календарь праздников 2024 - когда будем отмечать их в следующем году.