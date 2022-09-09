Народный праздник 9 сентября известен под названием Пимен и Анфиса Рябинница.

Христиане отмечают церковный праздник 9 сентября в честь преподобного Пимена и мученицы Анфисы. В этот день наши предки прославляли рябину - очень полезную и вкусную ягоду. Из неё сегодня варили лечебный чай или компот, а также делали витаминное варенье из рябины.

Для защиты дома от сглаза и злых сил в этот день ставили ветку рябины с ягодами в вазу или горшок. Также ветку клали возле коляски ребенка, чтобы малыш был здоровым. А над входной дверью рябину вешали для защиты от злых сил и темного колдовства.

Дата считается удачной для свадьбы - пара, которая поженится сегодня, будет счастливой и крепкой. Чтобы привлечь семейное счастье, невеста 9 сентября надевала венок из рябины. Когда такой венок завянет, его не выкидывают, а закапывают в землю.

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Что нельзя делать 9 сентября

Запрещается вредить рябине, рубить это дерево, ломать ветки и срывать ягоды без надобности. Сегодня можно жениться и венчаться, но нельзя свататься. Сватовство в эту дату будет неудачным. Крупные покупки сегодня не принесут радости и удовлетворения, поэтому покупать дорогие вещи сегодня не рекомендуется. Нельзя оставлять обувь на пороге сегодня. Запрещено поднимать с земли на перекрестке любые вещи, особенно деньги.

Приметы погоды 9 сентября

Если кошка постоянно прячется под одеяло, то скоро похолодает.

На рябине очень много ягод - к теплой и мягкой зиме.

Если прогремел гром, то бабье лето будет долгим и теплым.

Журавли летят высоко - к теплой и сухой осени.

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