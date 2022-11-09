Народный праздник 9 ноября известен под названиями Нестор-Летописец, Зарок на Параскеву.

Христиане отмечают церковный праздник 9 ноября в честь монаха Киево-Печерского монастыря Нестора Летописца. Он был автором многих рассказов и летописей. В давние времена, когда зимы были ранними, к этому дню открывали санный путь. В день Нестора мужчины пересаживались с телеги в сани.

10 ноября отмечается день памяти святой Прасковьи, а накануне его было принято выполнять все обещания, возвращать долги и завершать дела. Наши предки верили, что если до 10 ноября закончить с поточными делами, то святая Прасковья наградит человека.

В старину 9 ноября женщины посвящали весь день ткачеству пелены. Это была изнурительная и долгая работа. Считалось, что вытканная вручную пелена обладает целительной силой и её можно постелить в кровать больного человека. Чтобы целебная сила не пропала, в процессе ткачества нужно сохранять полное молчание.

Видео дня

9 ноября в целом считается удачной датой для лечения и любых медицинских операций. Наши предки выполняли в этот день особенный ритуал, если кто-то в доме заболел. Для этого давали себе обещание, и выполняли его в течение дня. Но если обещание не выполнить, то можно накликать на себя беду.

Что нельзя делать 9 ноября

Певцам, художникам, писателям и другим творческим людям сегодня нельзя принимать цветы в подарок, иначе вдохновение их покинет. Нельзя давать обещания, которые вы не сможете выполнить. Неудачный день для свадьбы и венчания.

Приметы погоды 9 ноября

Гуси активно купаются в воде - к скорому потеплению.

Если к 9 ноября уже выпал первый снег, то весна будет ранней и с большим количеством зелени.

Утренний туман сулит оттепель.

Если на деревьях лежит иней, то скоро начнутся сильные заморозки.

Вас также могут заинтересовать новости: